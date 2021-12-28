От мемов до цифровых картин: рынок NFT вырос почти в 400 раз за год

Объем торгов NFT превысил 13 миллиардов долларов в конце 2021 года. Это почти в 400 раз больше, чем в начале.

В 2020 году объем торгов NFT составил чуть более 33 миллионов долларов, исследовали в The Block Research. Почти 88% от общего объема продаж обеспечил ведущий маркетплейс для рынка NFT — OpenSea.

Интересно, что бум на рынке NFC начался в августе 2020 года. Притом что еще в июне некоторые эксперты заявляли, якобы рынок NFT лопнул.

Самые дорогие NFT в 2021 году:

«The Merge» — 91,8 миллиона долларов. NFT под названием «The Merge» получил не одного покупателя, а сразу 28 983, среди которых разделили 312 686 фрагментированных частей NFT «The Merge», созданного Паком;



NFT «The Merge» — самое дорогое в 2021 году / Фото Nifty Gateway

«Everydays — The First 5,000 Days» — 69,3 миллиона долларов. Этот токен NFT был самым дорогим в течение почти всего 2021 года. Американский художник Майкл Винкельманн, также известный как Beeple, вошел в историю, когда продал NFT «Каждый день: Первые 5000 дней» за 69,3 миллиона долларов на аукционе Christie’s. Эта конкретная продажа помогла широко популяризировать рынок NFT ;



Один из самых известных токенов NFT / Фото Christie’s

«Human One» — 28,98 миллиона долларов. Еще одно творение Beeple. NFT «Human One» — это 3D-скульптура NFT в натуральную величину, которая изображает человека в скафандре серебристого цвета, но может меняться по прихотям художника.



Цифровое и физическое творение художника / Фото Christie’s

Cryptopunk #7523 — 11,75 миллиона долларов. В коллекции CryptoPunks 10 000 коллекционных персонажей, каждый из которых уникален. Несмотря на это они отличаются по стоимости в зависимости от их редкости. К примеру Cryptopunk #7523 — один из 9 криптопанков-пришельцев.



Один из 10 тысяч персонажей / Фото Sotheby’s