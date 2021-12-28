От мемов до цифровых картин: рынок NFT вырос почти в 400 раз за год

Объем торгов NFT превысил 13 миллиардов долларов в конце 2021 года. Это почти в 400 раз больше, чем в начале.
В 2020 году объем торгов NFT составил чуть более 33 миллионов долларов, исследовали в The Block Research. Почти 88% от общего объема продаж обеспечил ведущий маркетплейс для рынка NFT — OpenSea.
Интересно, что бум на рынке NFC начался в августе 2020 года. Притом что еще в июне некоторые эксперты заявляли, якобы рынок NFT лопнул.
Самые дорогие NFT в 2021 году:
NFT «The Merge» — самое дорогое в 2021 году / Фото Nifty Gateway
Один из самых известных токенов NFT / Фото Christie’s
Цифровое и физическое творение художника / Фото Christie’s
Один из 10 тысяч персонажей / Фото Sotheby’s
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