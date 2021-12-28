НБУ за месяц потратил 150 млн долларов для поддержания стабильности на валютном рынке

Национальный банк Украины в течение декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 84,0 млн долларов и продал 236,5 млн долларов. При этом отрицательное сальдо составило 152,5 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Таким образом, в декабре НБУ потратил максимальную сумму за год для поддержания стабильности на валютном рынке.
Всего за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).
В то же время официальный курс доллара к гривне ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% до 27,2782 гривен (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.
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