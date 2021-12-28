ТОП-5 самых востребованных IT-специальностей в 2022 году

Пандемия изменила наши взгляды на жизнь и работу. Многие люди переосмыслили свой карьерный путь и сейчас готовы начать все сначала.

В это же время технологический сектор переживает невиданный до сих пор рекрутинговый бум. Для тех, кто хочет этим воспользоваться и войти в отрасль IT, предлагаем подборку специальностей, которые будут востребованы в 2022 году (по версии VentureBeat).

Java-разработчик. Такие специалисты занимаются разработкой веб-приложений и программного обеспечения, обычно участвуют в разработке продукта на всех этапах его реализации. Специальность всегда пользуется большим спросом, и прогнозируется, что множество компаний и в дальнейшем будут искать в свои команды именно Java-разработчиков.

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Зоны ответственности такого специалиста сильно зависят от специфики проекта. Как правило, они включают разработку, внедрение и обслуживание Java-приложений, обеспечение высокого уровня доступности и производительности, участие во всех фазах разработческого цикла, написание эффективного и подходящего к тестированию кода.

Cloud-архитектор. Несет ответственность за стратегию компании в области облачных технологий. Сюда входит внедрение новых облачных решений, разработка ПО для работы с облаками, клауд-менеджмент и мониторинг. Часто Cloud-архитекторы также отвечают за решение сложных технологических проблем компании с помощью облачных решений. Среди важных навыков cloud-архитекторов:

опыт программирования на Python, Ruby, Elixir;

знание IT-инженерии;

лидерские качества.

Продакт-менеджер. Контролирует все этапы разработки проектов – от планирования до релиза. Объединяет разные департаменты в одну эффективную команду и должен убедиться, что каждый ее участник на своем месте. Такие специалисты имеют очень широкий спектр ответственностей: они контролируют выполнение отдельных задач, организуют встречи с командой, следят за прогрессом проекта и тому подобное.

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При поиске кандидатов на эту должность работодатели ориентируются на такие качества и навыки:

аналитические способности;

опыт управления персоналом;

высокая организованность;

владение инструментами, в частности PivotalTracker и Jira.

Специалист по кибербезопасности. В буквальном смысле охранник, который отражает хакерские атаки на системы компаний, защищает корпоративные и пользовательские данные от похищения. Без команды “белых хакеров”, как еще называют специалистов по кибербезопасности, компании очень сильно рискуют. Скомпрометированные уязвимости будут стоить им кучи денег, подпорченной репутации и разъяренных клиентов.

Важные качества специалиста по кибербезопасности:

опыт быстрого решения внезапных проблем;

знание принципов безопасности на различных платформах;

хорошие коммуникативные способности;

фундаментальные знания компьютерной криминалистики.

Data Scientist. Специалисты, использующие машинное обучение для прогнозирования и анализа больших массивов данных. Среди наиболее типичных задач – поиск пробелов в аналитике, где определяющую роль играют правильно определенные наборы данных и переменные, сбор крупных дата-сетов и представления инсайтов на основе данных акционерам компаний.

Data Science – сфера, которая сейчас быстро растет и точно продолжит развиваться в ближайшие годы. Чтобы претендовать на такую вакансию, нужно:

знать такие языки статистического программирования, как R, Python, SLQ ;

; ориентироваться в техниках дата-майнинга.

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