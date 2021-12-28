Рост цен замедлился: сколько стоит жилье в новостройках Киева

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости, узнал, как изменились цены на новостройки в столице в декабре.

Согласно аналитике портала ЛУН, за последний месяц 2021 года цены на первичном рынке столичного жилья в среднем выросли меньше, чем на 1%.

По состоянию на декабрь 2021 года, средняя стоимость «квадрата» в новостройках за месяц выросла до 35 тыс. гривен. Напомним, в ноябре жилье в столице, по данным ЛУН, стоило в среднем 34 700 грн за кв. м. В долларовом эквиваленте ценник за месяц даже уменьшился — с 1 290 $/кв. м. в ноябре до 1 280 $/кв. м. в декабре.

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За весь 2021 год цены выросли на 7 тыс. гривен — с 28 тыс. до 35 тыс. грн за «квадрат», или на $ 290 — с $ 990 до $ 1280.

Кроме того, согласно графику, минимальная цена за квадратный метр в новостройках в декабре выросла на 3% до 22 900 грн.

Цены по районам:

тройку самых дорогих районов столицы традиционно возглавляет Печерский, где цена «квадрата» составляет 69 100 грн (+1 800 грн за месяц);

вторую строчку по дороговизне жилой недвижимости занимает Подольский район — здесь в среднем за «квадрат» просят 48 800 грн (+10 200 за месяц);

третью позицию в рейтинге занял Шевченковский район с ценником 44 500 грн за кв. (здесь цены показали снижение на 500 грн);

при этом самыми дешевыми районами в декабре стали Деснянский (23 900 грн/кв. м), Дарницкий (26 500 грн/кв. м) и Соломенский (28 тыс. грн/кв. м) районы.

Средние цены по классам жилья:

эконом — 23 тыс. грн/кв. м;

комфорт — 27 200 грн/кв. м;

бизнес — 52 900 грн/кв. м;

премиум — 78 600 грн/кв. м.

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