Рост цен замедлился: сколько стоит жилье в новостройках Киева

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости, узнал, как изменились цены на новостройки в столице в декабре.
Согласно аналитике портала ЛУН, за последний месяц 2021 года цены на первичном рынке столичного жилья в среднем выросли меньше, чем на 1%.
По состоянию на декабрь 2021 года, средняя стоимость «квадрата» в новостройках за месяц выросла до 35 тыс. гривен. Напомним, в ноябре жилье в столице, по данным ЛУН, стоило в среднем 34 700 грн за кв. м. В долларовом эквиваленте ценник за месяц даже уменьшился — с 1 290 $/кв. м. в ноябре до 1 280 $/кв. м. в декабре.
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За весь 2021 год цены выросли на 7 тыс. гривен — с 28 тыс. до 35 тыс. грн за «квадрат», или на $ 290 — с $ 990 до $ 1280.
Кроме того, согласно графику, минимальная цена за квадратный метр в новостройках в декабре выросла на 3% до 22 900 грн.
Цены по районам:
Средние цены по классам жилья:
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