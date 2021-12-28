«Фальшивые деньги»: миллиардер посоветовал избегать фиата и переходить на BTC

Bitcoin получил большую поддержку от многих миллиардеров, компаний и даже всей страны в 2021 году. Среди крупнейших сторонников миллиардеры Илон Маск и Рэй Далио.
Этот список недавно пополнил и миллиардер Рикардо Салинас Плиего, один из богатейших людей Мексики. Его состояние оценивается в 13 миллиардов долларов. Он посоветовал инвесторам покупать Bitcoin.
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Почему именно BTC? Основатель и глава Grupo Salinas выразил свою обеспокоенность ростом глобальной инфляции и печатью денег центральными банками.
«Избегайте фиатных денег. Будь то доллар, евро или йена. Они все одинаковые. Это фальшивые деньги из бумажной лжи. Центральные банки выпускают больше денег, чем когда-либо. Инвестируйте в Bitcoin», — заявил он.
Ранее мексиканский миллиардер объявил о своих планах по усилению принятия биткойна в стране. В частности его банк работает над возможностью принимать платежи в биткойнах в Мексике. Пока ни один банк не предлагает такой возможности.
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«Если вы надеетесь сохранить свое богатство для следующего поколения, Рикардо Салинас предлагает вам инвестировать в BTC. Стратегия проста: выберите лучший актив, который вы можете найти, и держите его», — говорит американский бизнесмен, соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор.
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