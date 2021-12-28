Какие компании проверит налоговая в 2022 году

Общее количество налоговых проверок почти не меняется с годами. Сейчас к визиту налоговиков следует готовиться 6 756 компаниям, в том числе и ФЛП. В план на 2022 год попало 1703 частных предпринимателя. Finance.ua рассказывает о факторах, которые могут привести к проверке вашего бизнеса налоговой.
Как отмечают в Опендатабот, основные причины, по которым налоговая может нагрянуть к бизнесу с проверкой, указаны в Плане-графике проведения плановых проверок плательщиков налогов. Этот документ делает систему более прозрачной и предсказуемой для владельцев бизнесов. Согласно ему, высокий риск проведения проверок имеют компании:
Как узнать, запланированы ли проверки налоговой службы в отношении вашего бизнеса:
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