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Какие компании проверит налоговая в 2022 году

Какие компании проверит налоговая в 2022 году

Общее количество налоговых проверок почти не меняется с годами. Сейчас к визиту налоговиков следует готовиться 6 756 компаниям, в том числе и ФЛП. В план на 2022 год попало 1703 частных предпринимателя. Finance.ua рассказывает о факторах, которые могут привести к проверке вашего бизнеса налоговой.

Как отмечают в Опендатабот, основные причины, по которым налоговая может нагрянуть к бизнесу с проверкой, указаны в Плане-графике проведения плановых проверок плательщиков налогов. Этот документ делает систему более прозрачной и предсказуемой для владельцев бизнесов. Согласно ему, высокий риск проведения проверок имеют компании:

  • у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;
  • которые имеют отношения с контрагентами, находящимися в розыске или ликвидированными — если сумма операций более 5% от всего объема операций, но не меньше 100 тысяч грн;
  • о которых есть информация по уклонению от налогообложения;
  • которые имеют признаки фиктивности;
  • регистрация которых отменена в судебном порядке;
  • в отношении которых установлен факт неподачи налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов;
  • находящиеся в розыске;
  • которые признаны банкротами.

Как узнать, запланированы ли проверки налоговой службы в отношении вашего бизнеса:

  • откройте Опендатабот (в Viber или Telegram)
  • введите название или код компании.
  • узнайте полную информацию о своем бизнесе и его проверках.

По материалам Finance.UA
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