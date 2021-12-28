IKEA впервые за три года повысит цены на мебель

Шведская торговая сеть IKEA, которая выпускает мебель и товары для дома, в 2022 году в среднем на 9% поднимет цены на свою продукцию по всему миру.

Об этом сообщает Дело со ссылкой на Новости Швеции.

Рост цен по некоторым позициям достигнет 50%. В компании заявили, что это связано с увеличением затрат на сырье, транспорт и глобальные сбои в логистике.

«Впервые с тех пор, как рост затрат начал влиять на мировую экономику, IKEA повысит цены уже в ближайшие недели. Это увеличение является глобальным и в среднем составляет около 9 процентов», — сказала пресс-секретарь IKEA Швеция Сандра Якоб.

«Увеличение цен варьируется от продукта к продукту и от страны к стране в зависимости от инфляционного давления, а также от того, как товарная цепочка и цепочка поставок выглядят для каждой из стран, где мы присутствуем, и отдельных продуктов», — утверждает Сандра Якоб.

О том, что компания повысит цены впервые за три последние года, в IKEA заявили еще в ноябре 2021 года. Но тогда конкретной информации о размерах увеличения не было.

Отметим, прибыль IKEA за 2021 год упала на 17%, до 1,4 млрд евро, однако объем продаж вырос на 6% и достиг рекордного показателя в 41,9 млрд евро.

По заявлению финансового директора Inter Ikea Мартина ван Дама, 2022 финансовый год для компании будет «не легче», чем 2021 год.