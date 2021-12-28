IKEA впервые за три года повысит цены на мебель

Шведская торговая сеть IKEA, которая выпускает мебель и товары для дома, в 2022 году в среднем на 9% поднимет цены на свою продукцию по всему миру.
Об этом сообщает Дело со ссылкой на Новости Швеции.
Рост цен по некоторым позициям достигнет 50%. В компании заявили, что это связано с увеличением затрат на сырье, транспорт и глобальные сбои в логистике.
«Впервые с тех пор, как рост затрат начал влиять на мировую экономику, IKEA повысит цены уже в ближайшие недели. Это увеличение является глобальным и в среднем составляет около 9 процентов», — сказала пресс-секретарь IKEA Швеция Сандра Якоб.
«Увеличение цен варьируется от продукта к продукту и от страны к стране в зависимости от инфляционного давления, а также от того, как товарная цепочка и цепочка поставок выглядят для каждой из стран, где мы присутствуем, и отдельных продуктов», — утверждает Сандра Якоб.
О том, что компания повысит цены впервые за три последние года, в IKEA заявили еще в ноябре 2021 года. Но тогда конкретной информации о размерах увеличения не было.
Отметим, прибыль IKEA за 2021 год упала на 17%, до 1,4 млрд евро, однако объем продаж вырос на 6% и достиг рекордного показателя в 41,9 млрд евро.
По заявлению финансового директора Inter Ikea Мартина ван Дама, 2022 финансовый год для компании будет «не легче», чем 2021 год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев ждет новый налог: придется платить даже за подаркиВчера, 08:04 - 55882 19
Электромобили зимой: насколько уменьшается запас хода в сильный мороз (исследование)Позавчера, 23:35 - 1914 17
Миллиард гривен вместо ожидаемых сотен миллиардов долларов — Гетманцев об успехах налоговой амнистииВчера, 13:05 - 6545 7
Обязательные кассовые аппараты для ФЛП: кто может не использовать с 1 январяВчера, 12:30 - 3729 3
В Киеве хотят построить два моста через ДнепрВчера, 07:43 - 1257 3
Украинцев ждет новый налог: придется платить даже за подаркиВчера, 08:04 - 55882 19
Миллиард гривен вместо ожидаемых сотен миллиардов долларов — Гетманцев об успехах налоговой амнистииВчера, 13:05 - 6545 7
Обязательные кассовые аппараты для ФЛП: кто может не использовать с 1 январяВчера, 12:30 - 3729 3
Эксперт назвал криптовалюту с пятикратным ростом в 2022 годуВчера, 09:00 - 2450 1
Названы цены на газ для населения на январь 2022 года (таблица)Вчера, 10:00 - 2376
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 748 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1768 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2550 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2498
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 3170 4