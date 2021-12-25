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Межбанк: последний день 2021 года на валютном рынке — что с курсом доллара и евро

Межбанк: последний день 2021 года на валютном рынке — что с курсом доллара и евро

Последний полноценный день этого года на валютном рынке прошел очень динамично и с определенными стрессами для клиентов и банков. Так происходит каждый год и этот не был исключением.

За день доллар вырос на 9 копеек – с утренних 27,22/27,24 до 27,31/27,33 гривен, а евро при продаже сразу на 15 копеек – с 30,80/30,83 до 30,96/30,98 гривен. Нацбанку даже пришлось выходить на торги с продажей доллара по 27,34 гривны, чтобы психологически показать “верхний” уровень котировок особо впечатлительным покупателям и наиболее жадным продавцам. Предновогодняя суета сделала свое дело.

Причем сама сессия прошла в два этапа.

На первом (до 14 часов) — прошла основная часть клиентских операций. Большинство клиентов подпирало время и спрос превышал предложение. С утренних 27,22/27,24 гривен, что было на 0,5 копейки выше вчерашнего закрытия — к 11 часам доллар вырос до 27,255/27,275 гривен, а к 12 часам курс дорос до 27,30/27,32 и ушел бы выше.

Но Нацбанк вышел с продажей доллара по 27,34 гривны, что частично указало клиентам на “видение” регулятором “верхнего” уровня котировок на сегодня. К обеду котировки снизились до 27,28/27,30 и продержались в этих пределах до конца обеда.

На втором этапе (после 14:00 и уже до самого конца торгов) клиентских сделок стало гораздо меньше, но зато вовсю пошли операции самих банков по собственным валютным позициям на отчетную дату. Спрос опять вырос. Котировки пошли вверх и стали покупать у Нацбанка по 27,34. К 15:00 курс достиг отметки 27,31/27,34 гривны, но затем те, кто хотел — уже закрыл свои операции. И очень быстро на межбанке осталось очень мало игроков. В итоге, к 16 часам доллар чуть подешевел до 27,31/27,33 гривен и на этой отметке уже находился до самого завершения сессии.

Главные события 30 декабря на валютном рынке:

  • Доллар за день вырос — с 27,22/27,24 до 27,31/27,33 гривен, а евро с 30,80/30,83 до 30,96/30,98 гривен.
  • Нацбанк сегодня выходил на торги с интервенцией по продаже доллара по 27,34 гривны и продал порядка $5 млн.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 27,2679 гривен, а официальный курс на 4 января 2022 года установлен на уровне 27,2782 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,32 / 27,34
евро – 30,96 / 30,98

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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