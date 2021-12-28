Электромобиль с мощностью в 34 л.с. будет стоить менее $5000

Компания Dongfeng Motor опубликовала официальное изображение нового миниатюрного электромобиля Fengguang MINI EV, который явно копирует народный автомобиль Wuling Hongguang MINI EV как снаружи, так и названием.
Стоит отметить, что Wuling Hongguang MINI EV — электромобиль, наиболее продаваемый в Китае за последний год. Это вызвало появление на рынке большого количества подражателей, включая Chery QQ Ice Cream, Redding Mango Pro и другие модели.
Размер автомобиля Fengguang MINI EV составляет 2995х1495х1640 мм при колесной базе 1960 мм, что эквивалентно Hongguang MINI EV. У него двухдверная конструкция. Автомобиль будет доступен в белом, розовом, зеленом, синем и других цветовых вариантах.
Согласно официальной информации, автомобиль получит электродвигатель мощностью 34 л.с., тогда как у Wuling Hongguang MINI EV 27-сильный двигатель. Запас хода новинки должен превышать 100 км.
Ожидается, что новый автомобиль будет выпущен в первом квартале 2022 года. Компания обещает представить различные версии в соответствии с потребностями пользователей.
Стартовая цена должна составлять не более 5000 долларов.
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