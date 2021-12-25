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День финансов: пенсионный возраст и «зеленые» тарифы на 2022 год, детали «Малого Карпатского кольца»

День финансов: пенсионный возраст и «зеленые» тарифы на 2022 год, детали «Малого Карпатского кольца»

Четверг, 30 декабря. Новый год уже совсем скоро, а вместе с ним и изменения по многим направлениям.

«Зеленые» тарифы на 2022 год. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила «зеленые» тарифы на электроэнергию, произведенную из альтернативных источников. Подробности по ссылке.

«Северный поток-2» могут не запустить из-за угроз Украине. Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Габек считает, что вопрос одобрения газопровода «Северный поток-2» должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине. По его словам, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на эти цели 150 миллионов евро.

В Украине сократят количество роддомов. В 2022 году в Украине закроют часть роддомов. Это связано с новыми требованиями по количеству родов, которые выдвинула Национальная служба здоровья.

Такая инициатива призвана снизить смертность младенцев в Украине. Под сокращение попадут медучреждения, где рождается менее 150 детей в год. Таких в стране насчитывается почти 70.

Подкожные чипы с COVID-паспортом. Цена от 100 евро. Несколько тысяч шведов за последние годы уже вживили под кожу имплантаты, избавившись от необходимости постоянно носить проездные на общественный транспорт, банковскую карту, электронный ключ или визитку. Недавно компания DSruptive Subdermals начала использовать чипы и в качестве COVID-паспорта. Цена такого чипа стартует от 100 евро.

Пенсионный возраст 2022. Меры по повышению пенсионного возраста, которые предпринимаются в Украине, приведут к тому, что с 1 января 2022 года не каждый 60-летний пенсионер выйдет на заслуженный отдых.

«Малое Карпатское кольцо»: детали проекта. Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2022 году планирует отремонтировать и построить 186 км дорог государственного значения и 217 км местного значения в рамках государственного инвестиционного проекта «Малое Карпатское кольцо». Общая протяженность дорог, которые войдут в него, — 644,2 км.

По материалам Finance.UA
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