0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 196 0

Пенсионный возраст 2022. Кто не сможет выйти на пенсию в 60 по новым правилам

Пенсионный возраст 2022. Кто не сможет выйти на пенсию в 60 по новым правилам

Меры по повышению пенсионного возраста, которые предпринимаются в Украине, приведут к тому, что с 1 января 2022 года не каждый 60-летний пенсионер выйдет на заслуженный отдых.

Бюджетом предусмотрено повышение пенсионных выплат всем категориям пенсионеров, однако для выхода на пенсию нужно удовлетворять установленные законом требования по возрасту и страховому стажу.

С начала 2022 года украинцы станут пенсионерами при условии, что:

  • в 60 лет имеют стаж от 29 лет;
  • в 63 года имеют стаж от 19 до 29 лет;
  • в 65 лет имеют стаж от 15 до 19 лет.

Тем гражданам Украины, чей рабочий стаж составляет менее 15 лет, пенсионные выплаты начисляться не будут.

Для данной категории предусмотрены лишь пособия при условии, что их доход — меньше прожиточного минимума.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.