Пенсионный возраст 2022. Кто не сможет выйти на пенсию в 60 по новым правилам

Меры по повышению пенсионного возраста, которые предпринимаются в Украине, приведут к тому, что с 1 января 2022 года не каждый 60-летний пенсионер выйдет на заслуженный отдых.
Бюджетом предусмотрено повышение пенсионных выплат всем категориям пенсионеров, однако для выхода на пенсию нужно удовлетворять установленные законом требования по возрасту и страховому стажу.
С начала 2022 года украинцы станут пенсионерами при условии, что:
Тем гражданам Украины, чей рабочий стаж составляет менее 15 лет, пенсионные выплаты начисляться не будут.
Для данной категории предусмотрены лишь пособия при условии, что их доход — меньше прожиточного минимума.
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