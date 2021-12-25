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Всего от 100 евро: шведская компания вживляет подкожные чипы с COVID-паспортом

Всего от 100 евро: шведская компания вживляет подкожные чипы с COVID-паспортом

Несколько тысяч шведов за последние годы вживили под кожу имплантаты, избавившись от необходимости постоянно носить проездные на общественный транспорт, банковскую карту, электронный ключ или визитку.

Недавно компания DSruptive Subdermals начала использовать чипы в качестве COVID-паспорта.

«Чип-имплантат стоит 100 евро. Если вы хотите купить более продвинутую версию, например, для отслеживания показателей здоровья, она будет стоить, возможно, вдвое больше. Но чип-имплантат служит 20-40 лет», — подчеркнул Ханнес Сджоблад, управляющий директор DSruptive Subdermals.

По его словам, многие «считают чипы пугающей технологией», но их стоит воспринимать как простую идентификационную метку.

«У них нет батареи, они не могут передавать сигнал сами по себе, не могут определить ваше местоположение», — сказал Сджоблад.

Чип состоит из сертифицированного биосовместимого стекла, светодиода высокой яркости, не содержащего свинца, ультратонкой печатной платы с интерфейсом NFC, EEPROM.

Работает с iOS и Android. У чипа также 2 КБ памяти, катушка с индуктивным ферритовым сердечником на частоте 13,56 МГц. DSruptive Subdermals гарантирует хранение данных в течение 50 лет.

По материалам ITC.ua
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