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В Украине установили «зеленые» тарифы на 2022 год

В Украине установили «зеленые» тарифы на 2022 год

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила «зеленые» тарифы на электроэнергию, произведенную из альтернативных источников.

Соответствующее решение НКРЭКУ принят она заседании 29 декабря.

В частности, для потребителей, в том числе энергетических кооперативов, установленная мощность которых не превышает 150 кВт, «зеленый» тариф на электроэнергию, произведенную солнечными установками, составит около 5,04 грн/кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году.

Для генерирующих установок, которые были введены после 1 января 2020 года, «зеленый» тариф составит 3,78 грн/кВт-ч (без НДС). Такие же тарифы установлены и на электроэнергию, произведенную на комбинированных ветро-солнечных системах.

Тарифы на электроэнергию из биомассы для потребителей, чья установленная мощность не превышает 150 кВт, составят 3,81 грн/кВт-ч (без НДС) независимо от года ввода установок в эксплуатацию. Такие же тарифы установлены на электроэнергию, произведенную из биогаза.

Для потребителей, в том числе энергетических кооперативов, установленная мощность которых не превышает 150 кВт, «зеленый» тариф на электроэнергию, произведенную ветровыми установками, составит 3,58 грн/кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Для генерирующих установок, которые были введены после 1 января 2020 года, «зеленый» тариф составит 3,22 грн/кВт-ч (без НДС).

Тарифы на электроэнергию, произведенную гидроэнергетическими установками, для потребителей, чья установленная мощность не превышает 150 кВт, составят 5,37 грн/кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,84 грн/кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Для геотермальных установок мощностью не более 150 кВт установлены тарифы: 4,62 грн/кВт-час. (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,16 грн/кВт-час. (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Для установок мощностью более 150 кВт, которые принадлежат компаниям и предприятиям, НКРЭКУ устанавливает тарифы отдельно для каждой компании. В следующем году «зеленые» тарифы для таких генерирующих систем составят от 1,79 грн/кВт-ч до 7,55 грн/кВт-ч (без НДС).

По материалам Укринформ
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