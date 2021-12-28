Объявлены цены на новый кроссовер Skoda украинского производства

Для Skoda Karoq обновили и расширили комплектацию. Кроссовер будет доступен в бензиновой и дизельной версиях.
Новый Skoda Karoq появится в Украине весной. С конца февраля компактный кроссовер поступит в производство на предприятии “Еврокар” в Закарпатье. Об этом сообщает официальный сайт компании.
Skoda Karoq 2022 отличается измененным дизайном оптики, бамперов и решетки радиатора. В салоне появился двухспицевый руль, а виртуальная панель приборов стала частью базового оснащения.
Заказы на Skoda Karoq в Украине уже принимаются. Кроссовер предлагают с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 115 и 150 л.с.
Примечательно, что у всех трех версиях разные КПП: в бензиновом варианте 8-ступенчатый автомат, в 115-сильном дизеле — 6-ступенчатая механика, а в 150-сильном – 7-ступенчатый робот DSG. Последний вариант доступен и с полным приводом.
Купить Skoda Karoq 2022 можно будет по цене от 669 591 грн. Базовая комплектация Active включает светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и парктроник.
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