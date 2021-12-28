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Обязательные кассовые аппараты для ФЛП: кто может не использовать с 1 января

Обязательные кассовые аппараты для ФЛП: кто может не использовать с 1 января

С 1 января 2022 года применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога. Такое разъяснение опубликовало Министерство финансов.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности у Правительственного портала.

Применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога:

  • первой группы;
  • второй-четвертой групп, которым согласно постановлению КМУ от 23 августа 2000 года № 1336 с изменениями разрешено вместо РРО/ПРРО использовать расчетные книжки и книги учета расчетных операций (в РК и КУРО).

Этим постановлением установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при условии использования РК и КУРО) если:

  • годовой объем расчетных операций не превышает 167 МЗП (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;
  • такая торговля не будет осуществляться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;
  • такими ФЛП не осуществляется дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет;
  • сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

В то же время отменена возможность не использовать РК и КУРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставлении туристических и экскурсионных услуг.

Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится.

Во всех остальных случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 года становится обязательным.

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По материалам Finance.UA
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