Обязательные кассовые аппараты для ФЛП: кто может не использовать с 1 января

С 1 января 2022 года применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога. Такое разъяснение опубликовало Министерство финансов.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности у Правительственного портала.
Применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога:
Этим постановлением установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при условии использования РК и КУРО) если:
В то же время отменена возможность не использовать РК и КУРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставлении туристических и экскурсионных услуг.
Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится.
Во всех остальных случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 года становится обязательным.
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