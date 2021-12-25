По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (35,050 млн грн и 24,607 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (36 и 31), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,29-27,30 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активные заявки по доллару на сумму 59, 657 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,2700 – 150 000

27,2500 – 63 336

27,2500 – 32 000

27,2500 – 50 000

27,2500 – 200 000

27,2500 – 27 000

27,2500 – 45 000

27,2500 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,2500 – 10 000

27,2300 – 33 333

27,2400 – 20 000

27,2500 – 30 000

27,2500 – 10 000

27,2700 – 111 111

27,2700 – 15 000

27,2700 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3658 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2363 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua