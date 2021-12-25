«Южмаш» изготовит основную конструкцию первой ступени для американских ракет-носителей Antares

Государственное предприятие «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») продолжит помогать США в изготовлении ракет-носителей Antares.

В конце 2021 рода завод подписал новый контракт на производство основной конструкции первой ступени (ОКПС) № 21 и 22. «Южмаш» отметил, что будущее проекта зависело от позиции NASA.

Наконец, заказчик определился с конфигурацией ракеты-носителя, что позволило заключить контракт. Более того, ожидается дополнительное подтверждение от NASA, после которого можно будет договариваться о производстве еще нескольких ОКПС.

«Это загрузка нашего основного производства (хоть и не в том объеме, который необходим для его подъема) на ближайшие два-три года», – объяснил первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Константин Завгородний.

По его словам, новый договор удалось заключить благодаря своевременно выполненным в 2021 году изделиям 17 и 18. Предприятие уложилось в сроки и приемка прошла без замечаний. В свою очередь, американцы выполнили обещание – подписали важный контракт.

«Это не единственная позитивная новость. Ранее в этом году были подписаны также дополнительные (и весьма солидные) контракты с компанией «Антонов» на изготовление комплектов шасси для самолетов Ан-178 и расширение сотрудничества с ними в авиационной тематике. Работа по ним уже начата», – добавил Завгородний.

Напомним, 28 декабря впервые презентованы новые стойки шасси для транспортных самолетов Ан-178. Их изготовил «Южмаш» в рамках первоначального контракта на производство шасси для самолетов Ан-178 ГП «Антонов».

Контракт заключен 1 марта 2021 года. По условиям договора «Южмаш» должен изготовить и поставить 13 стоек передней и основной опор шасси для самолетов Ан-178.