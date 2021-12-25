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Фирташ продал титановый бизнес в Крыму россиянам

Фирташ продал титановый бизнес в Крыму россиянам

ЧАО «Ukrainian Chemical Products», ранее известное как «Крымский титан» (крупный производитель диоксида титана, Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании «Русский титан» (РФ).

Об этом сообщает пресс-служба DF Group.

Условия соглашения предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода «Крымский титан» переходит в собственность покупателя.

Сделка закрыта, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры.

«В силу политических обстоятельств этот актив потерял свою экономическую привлекательность. Не имея контроля над этим активом с 2016 года, Группа искала возможность его продажи», — говорится в сообщении.

Отметим, в 2014 году украинское ЧАО «Крымский титан» было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем DF Group переименовала его в Ukrainian Chemical Products. Ukrainian Chemical Products входит в титановый бизнес DF Group Дмитрия Фирташа.

Собственником Ukrainian Chemical Products является Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия).

«Крымский титан» находится под санкциями с 2015 года, и примечателен он тем, что зарегистрирован одновременно в Украине и России.

В Украине с 2014 года заводом владеет входящая в Group DF Ukrainian Chemical Products. В свою очередь весной 2014-го в Москве было создано предприятие ООО «Титановые инвестиции», которому завод был передан в аренду. Владельцем ООО «Титановые инвестиции» является кипрская Letan Investments Limited, которая аффилирована с Фирташем. ООО «Титановые инвестиции» находится под санкциями с 2016 года.

Напомним, санкции СНБО в июне 2021 года в отношении Фирташа были введены именно из-за его бизнеса. По мнению СНБО, Фирташ поставлял сырье российской военной промышленности. Тогда у Фирташа заявляли, что не намерены сворачивать свой титановый бизнес из-за санкций.

По материалам Дело
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