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Вдохновленные рисовой бумагой ученые разработали пленку, выдерживающую 250 °C

Вдохновленные рисовой бумагой ученые разработали пленку, выдерживающую 250 °C

Исследователи из Университета науки и технологий Китая (USTC), вдохновленные производственным процессом и структурой рисовой бумаги, разработали высокоэффективную прозрачную складную пленку.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Рисовая бумага, или китайская бумага для живописи, изготавливается из коры и соломы и в процессе изготовления подвергается сотням производственных процессов. Изучая структуру рисовой бумаги, исследователи из USTC обнаружили, что в ней содержится большое количество нано- и микроволокон, что наделяет ее преимуществами высокой прочности и гибкости.

Благодаря этим свойствам после полного складывания не образуются перегибы, которые могут испортить пленку.

Кроме того, после сворачивания она может вернуть свою первоначальную форму.

По сравнению с обычной полиэтиленовой пленкой на нефтяной основе, эта пленка обладает отличной термоустойчивостью, и даже при температуре 250 градусов по Цельсию не происходит очевидных изменений.

Эти механические, термодинамические и оптические характеристики делают пленку идеальным материалом для изготовления прецизионных оптических приборов и гибких электронных устройств.

По материалам Укринформ
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