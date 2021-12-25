Вдохновленные рисовой бумагой ученые разработали пленку, выдерживающую 250 °C

Исследователи из Университета науки и технологий Китая (USTC), вдохновленные производственным процессом и структурой рисовой бумаги, разработали высокоэффективную прозрачную складную пленку.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.
Рисовая бумага, или китайская бумага для живописи, изготавливается из коры и соломы и в процессе изготовления подвергается сотням производственных процессов. Изучая структуру рисовой бумаги, исследователи из USTC обнаружили, что в ней содержится большое количество нано- и микроволокон, что наделяет ее преимуществами высокой прочности и гибкости.
Благодаря этим свойствам после полного складывания не образуются перегибы, которые могут испортить пленку.
Кроме того, после сворачивания она может вернуть свою первоначальную форму.
По сравнению с обычной полиэтиленовой пленкой на нефтяной основе, эта пленка обладает отличной термоустойчивостью, и даже при температуре 250 градусов по Цельсию не происходит очевидных изменений.
Эти механические, термодинамические и оптические характеристики делают пленку идеальным материалом для изготовления прецизионных оптических приборов и гибких электронных устройств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всего от 100 евро: шведская компания вживляет подкожные чипы с COVID-паспортомВчера, 07:06 - 778 9
В Украине сократят количество роддомов, а все из-за новых требованийВчера, 13:02 - 969 8
«Большая стройка» прибавила к годовому ВВП Украины 2,6% — исследованиеПозавчера, 21:05 - 503 6
2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителейВчера, 06:12 - 2557 5
Пенсионный возраст 2022. Кто не сможет выйти на пенсию в 60 по новым правиламВчера, 08:00 - 8418 4
Пенсионный возраст 2022. Кто не сможет выйти на пенсию в 60 по новым правиламВчера, 08:00 - 8418 4
В январе мы увидим совсем другой курс доллара — прогнозВчера, 19:00 - 2611
2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителейВчера, 06:12 - 2557 5
Ученые выяснили, как легко продлить жизнь литиевых аккумуляторов на 30%Вчера, 05:08 - 2176
В Украине установили «зеленые» тарифы на 2022 годВчера, 16:05 - 1746 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)Вчера, 10:30 - 124 2
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 884 8
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1872 7
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2062
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2678 4