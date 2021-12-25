Межбанк: праздник приближается, почему не всем будет весело

Четверг будет последним полноценным рабочим днем этого года на валютном рынке. Завтра межбанк фактически не работает в части проведения внешних валютных операций и банки на торги выходить не будут. За эту короткую неделю клиенты уже ранее закрыли свои основные операции по валюте и не стоит ждать сегодня от рынка значительных объемов операций. Но за счет фактора окончания года на торгах сегодня будут присутствовать все – и крупные клиенты, и мелкие.

Это приведет к периодической смене тренда на торгах в моменты выхода основных игроков и большому числу мелких сделок по небольшим клиентам. То есть общие суммы операций будут не очень большими, а вот количество сделок увеличится. По нашим расчетам объем операций на межбанке сегодня составит до $110-160 млн при заключении до 600−640 сделок.

Сама сессия пройдет в два этапа:

На первом (часов до 15) – банки закроют все клиентские операции и заявки.Учитывая, что сегодня еще и продленный рабочий день по СЕП – платежи в гривне будут “ходить” долго, что позволит проводить и расчеты за валюту до глубокого вечера.

На втором ( после 15 часов и до самого вечера) – на торгах останутся в основном сами банки, которые будут закрывать свои операции по валютной позиции по декабрю, фиксировать свои финансовые результаты по торговле валютной позицией за месяц и год, а также обеспечивать выполнение нормативов НБУ на отчетную дату. Это приведет к достаточно быстрой смене тренда в этот период сессии в моменты выхода отдельных игроков.

Обстановка на межбанке уже предновогодняя и праздничная, что отражается на поведении всех участников торгов. Но при этом дилерам банков, казначеям, главным бухгалтерам и руководителям финучреждений – сегодня еще явно не до праздников. И до глубокого вечера им еще работать и работать, хотя большинство валютных сделок в четверг пройдет все же до 15-16 часов.

НБУ постарается в ход торговой сессии не вмешиваться, но при существенных перекосах спроса и предложения – регулятор будет вынужден выйти на рынок с соответствующей интервенцией. Особенно в том случае, если вдруг кто-то из крупных госкомпаний “вспомнит” о том, что ему надо продать или купить этим годом еще $20-50 млн для обеспечения своих расчетов 2021-м годом. Такая вероятность, учитывая специфику работы этих компаний, существует. И это сохраняет некоторую интригу по поведению всего межбанка в последний полноценный день на валютном межбанке в этом году.

Курсы межбанка, по прогнозу “Минфина” 30 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,10-27,35 грн, евро — коридор 30,65-30,95 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,95 – 27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,30 до 31,00 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 30,50 до 30,85 грн при спреде около 20-25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,90 — 27,17 грн и продажа 27,25 — 27,30 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,10-27,21 грн и продажа 27,25-27,28 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,21 / 27,23

евро – 30,88 / 30,90

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