Рынок фриланса: что изменилось за год (инфографика)

В 2021 году рынок фриланса как в Украине, так и в целом мире продолжает расти, но темпы немного снизились по сравнению с пиковым ростом в 2020 году на фоне пандемии.
Фриланс-сервис Freelancehunt отметил, что количество заказчиков и фрилансеров за год увеличилось, также вырос суммарный бюджет проектов.
Среди фрилансеров самыми востребованными специалистами по-прежнему остаются программисты. Количество заданий для разработчиков по сравнению с прошлым годом уменьшилось, но бюджеты стали выше. Так, в 2020 году доля проектов в категории «Программирование» — 43,7% от числа всех проектов на сервисе, а в 2021 — 41,8%.
При этом бюджеты задач для программистов в прошлом году составили 54,2%, а в 2021 — 55,2% от суммарных бюджетов по всем проектам.
Хоть спрос на программистов незначительно уменьшился за последний год, но это направление остается в тренде с большим отрывом от других.
В других направлениях ситуация выглядит так. Если в прошлом году количество заказов у копирайтеров упало на 1%, то в этом году видим положительную динамику. В категории «Копирайтинг» сосредоточено 13,5% от общего числа всех проектов в 2021 году против 12,6% за 2020 год. По бюджетам также заметен рост: в 2020 году суммарные бюджеты в этой категории составили 5,4%, а в 2021 году — уже 6,9%.
Спрос на услуги дизайнеров в 2021 году продолжает расти. Доля проектов по сравнению с прошлым годом выросла на 1% и достигла отметки 19,8%. Популярность набирает направление «Дизайн интерьеров», также вырос спрос на проекты по инфографике.
Тройка лидеров по категориям фрилансеров уже несколько лет остается без изменений: это дизайнеры, программисты, копирайтеры.
Отметим, что доля остальных категорий практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.
Самые популярные и быстрорастущие специализации – Веб-программирование — именно здесь сосредоточена наибольшая доля бюджета (55,2%) из всей категории «Программирование».
В категории «SEО и маркетинг» стало в 2 раза больше проектов в специализации «Покупка ссылок», а бюджет увеличился в 3 раза. Популярность этого направления связана с ростом конкуренции на продвижение в онлайне.
Как и в прошлом году, продолжается рост спроса на юристов. Также вырос спрос и бюджеты проектов в 2 раза на услуги по прототипированию.
Из всех специализаций в категории «Переводы» наилучшая динамика заметна в «Локализации ПО, сайтов и игр»: проектов стало на 37% больше, а их бюджет увеличился в 3 раза.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине сократят количество роддомов, а все из-за новых требованийВчера, 13:02 - 1466 12
В Украине создан самый дорогой автомобильный прицеп за 500 тысяч евро (видео)Вчера, 18:02 - 1310 4
Китай закупил больше половины всей пшеницы мираОколо часа назад - 195 3
В Украине установили «зеленые» тарифы на 2022 годВчера, 16:05 - 2428 2
IT-рынку не хватает 50 тысяч специалистов ежегодно — ФедоровПозавчера, 20:21 - 892 2
В январе мы увидим совсем другой курс доллара — прогнозВчера, 19:00 - 4617 1
В Украине установили «зеленые» тарифы на 2022 годВчера, 16:05 - 2428 2
Топ-5 схем обмана работников в ПольшеВчера, 14:07 - 1867 1
«АвтоКрАЗ» набирает работников и готов платить до 25 тысяч гривен7 ч. назад - 1681 1
В Украине создан самый дорогой автомобильный прицеп за 500 тысяч евро (видео)Вчера, 18:02 - 1310 4
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)Вчера, 10:30 - 182 2
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 939 13
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1906 7
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2094
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2699 4