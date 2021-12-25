Рынок фриланса: что изменилось за год (инфографика)

В 2021 году рынок фриланса как в Украине, так и в целом мире продолжает расти, но темпы немного снизились по сравнению с пиковым ростом в 2020 году на фоне пандемии.

Фриланс-сервис Freelancehunt отметил, что количество заказчиков и фрилансеров за год увеличилось, также вырос суммарный бюджет проектов.

Среди фрилансеров самыми востребованными специалистами по-прежнему остаются программисты. Количество заданий для разработчиков по сравнению с прошлым годом уменьшилось, но бюджеты стали выше. Так, в 2020 году доля проектов в категории «Программирование» — 43,7% от числа всех проектов на сервисе, а в 2021 — 41,8%.

При этом бюджеты задач для программистов в прошлом году составили 54,2%, а в 2021 — 55,2% от суммарных бюджетов по всем проектам.

Хоть спрос на программистов незначительно уменьшился за последний год, но это направление остается в тренде с большим отрывом от других.

В других направлениях ситуация выглядит так. Если в прошлом году количество заказов у копирайтеров упало на 1%, то в этом году видим положительную динамику. В категории «Копирайтинг» сосредоточено 13,5% от общего числа всех проектов в 2021 году против 12,6% за 2020 год. По бюджетам также заметен рост: в 2020 году суммарные бюджеты в этой категории составили 5,4%, а в 2021 году — уже 6,9%.

Спрос на услуги дизайнеров в 2021 году продолжает расти. Доля проектов по сравнению с прошлым годом выросла на 1% и достигла отметки 19,8%. Популярность набирает направление «Дизайн интерьеров», также вырос спрос на проекты по инфографике.

Тройка лидеров по категориям фрилансеров уже несколько лет остается без изменений: это дизайнеры, программисты, копирайтеры.

Отметим, что доля остальных категорий практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Самые популярные и быстрорастущие специализации – Веб-программирование — именно здесь сосредоточена наибольшая доля бюджета (55,2%) из всей категории «Программирование».

В категории «SEО и маркетинг» стало в 2 раза больше проектов в специализации «Покупка ссылок», а бюджет увеличился в 3 раза. Популярность этого направления связана с ростом конкуренции на продвижение в онлайне.

Как и в прошлом году, продолжается рост спроса на юристов. Также вырос спрос и бюджеты проектов в 2 раза на услуги по прототипированию.

Из всех специализаций в категории «Переводы» наилучшая динамика заметна в «Локализации ПО, сайтов и игр»: проектов стало на 37% больше, а их бюджет увеличился в 3 раза.