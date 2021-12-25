А-Банк продолжает выплаты 1000 грн от государства в online-режиме

А-Банк продолжает выплаты 1000 грн всем имеющим две вакцины и зеленый сертификат в Дія.

Средства зачисляются на карту єПідтримка от А-Банка мгновенно, в течение 10 секунд, а клиентам, которые оформили карту єПідтримка и подали заявку на получение выплаты от государства с 28.12.2021 по 31.12.2021 включительно, А-Банк начисляет кешбэк в размере 50 грн.

Таким образом, можно успеть получить выплату и кешбэк к Новому Году.

Карту єПідтримка можно оформить в А-Банке тремя способами.

1. В приложении Дія выбрать услугу ”Получение 1000 грн”. Приложение проверяет три условия: наличие полной вакцинации, возраст, гражданство. Если все хорошо, появляется кнопка “Далее”. Надо перейти на список банков, где можно открыть спецсчет.

Нажать на А-Банк, перейти в мобильное приложение ABank24, выбрать услугу ”Получение карты єПідтримка”.

2. В мобильном приложении ABank24 : в кошельке среди своих карт выбрать карту єПідтримка, на барабане выбрать меню “Карта єПідтримка” и нажать кнопку “Получить”.

3. В отделении А-Банка: уведомить сотрудника Банка, что вам нужна виртуальная карта єПідтримка.

Оформление этой карты бесплатно. Не будет никакой платы за обслуживание.

250 000 карт єПідтримка оформили в А-Банке, 131 млн грн уже зачислено на карты! Более 16 млн грн клиенты А-Банка уже потратили по картам єПідтримка.

На что же клиенты А-Банка тратят 1000 грн?

44% – книги;

25% – кино;

17% – развлечения и спорт;

14% – путешествия.

Напомним, деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения, если за 4 месяца деньги не будут потрачены, счет закроют, а деньги вернутся в госбюджет.

Об А-Банке:

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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Дія:

Дія – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Всё очень удобно и всегда под рукой в ​​смартфоне.

На портале можно получить более 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении — доступ к 15 своим цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНУКПН), свидетельство о рождении, справка переселенца (ВПЛ) и COVID-сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология Дія. Подпись — самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.