Правительство одобрило национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.

Презентовал его в правительстве министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«План разработан во исполнение соответствующих мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Также он предусмотрен в приоритетных действиях правительства на 2021 год. И тут надо учесть, что в 2020 году заканчивается действие предыдущего Национального плана. Цель проекта — определение национальной цели по энергоэффективности до 2030 года в соответствии с европейскими подходами и директивами», — сказал министр.

Национальный план, в частности, предусматривает, что:

первичное потребление электроэнергии в 2030 году не должно превышать 91,5 млн тонн нефтяного эквивалента (сокращение на 22,3%);

конечное потребление не должно превышать 50,5 млн тонн нефтяного эквивалента (сокращение на 17,1%).

По словам министра, важным элементом реализации Национального плана является сокращение выбросов углерода на 56,6 млн тонн ежегодно.

Правительство одобрило национальный план действий, а также план мероприятий по его реализации.