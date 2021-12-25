Правительство одобрило национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.
Презентовал его в правительстве министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«План разработан во исполнение соответствующих мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Также он предусмотрен в приоритетных действиях правительства на 2021 год. И тут надо учесть, что в 2020 году заканчивается действие предыдущего Национального плана. Цель проекта — определение национальной цели по энергоэффективности до 2030 года в соответствии с европейскими подходами и директивами», — сказал министр.
Национальный план, в частности, предусматривает, что:
По словам министра, важным элементом реализации Национального плана является сокращение выбросов углерода на 56,6 млн тонн ежегодно.
Правительство одобрило национальный план действий, а также план мероприятий по его реализации.
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