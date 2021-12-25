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Правительство одобрило национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года

Правительство одобрило национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.

Презентовал его в правительстве министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«План разработан во исполнение соответствующих мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Также он предусмотрен в приоритетных действиях правительства на 2021 год. И тут надо учесть, что в 2020 году заканчивается действие предыдущего Национального плана. Цель проекта — определение национальной цели по энергоэффективности до 2030 года в соответствии с европейскими подходами и директивами», — сказал министр.

Национальный план, в частности, предусматривает, что:

  • первичное потребление электроэнергии в 2030 году не должно превышать 91,5 млн тонн нефтяного эквивалента (сокращение на 22,3%);
  • конечное потребление не должно превышать 50,5 млн тонн нефтяного эквивалента (сокращение на 17,1%).

По словам министра, важным элементом реализации Национального плана является сокращение выбросов углерода на 56,6 млн тонн ежегодно.

Правительство одобрило национальный план действий, а также план мероприятий по его реализации.

По материалам УНН
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