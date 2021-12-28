Основные тренды рынка труда в 2021 году: что изменилось

Сложный во многих отношениях 2020 год заставил работодателей войти в 2021 год в мобилизованном состоянии. Бизнес предчувствовал новые вызовы, с которыми придется встретиться, поэтому подходил к работе в новых реалиях более осознанно и системно. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и следит за рынком труда, узнал у grc.ua о тенденциях 2021 года на рынке труда.

Почти половина компаний (45%) уже в середине 2021 года утверждали, что им удалось справиться с испытаниями. Еще 15% отмечали, что наблюдали стабильную работу бизнеса, несмотря на сложные условия.

Основные тренды:

Гибридный формат работы. Компании становятся более гибкими.

Эпидемия коронавируса заставила компании пересматривать форматы работы и организацию рабочего места сотрудников. Но если в прошлом году этот процесс носил хаотичный характер, то в 2021 году бизнес массово внедряет гибридное рабочее пространство. Прогнозы относительно того, что удаленный формат работы не будет эффективным, не оправдались. Компании столкнулись с тем, что сотрудники привыкли работать из дому и не спешат возвращаться в офисы. Согласно данным grc.ua только 59% соискателей согласны работать full-time в офисе. И это заставляет работодателей быть более гибкими и прислушиваться к своим работникам, чтобы привлекать и удерживать талантливых сотрудников.

Рабочее место проходит процесс эволюции. Домашний офис и комфортная работа из дому становятся распространенным явлением. А гибридный формат – компромиссный вариант между стремлением сотрудников работать в удобном для себя формате домашнего офиса и желанием работодателей вернуть работников к очному формату.

Бесспорным минусом гибридного формата работы для компаний стало отстранение сотрудников от корпоративных процессов, ослабление социальных связей и сложность в разграничении личной жизни и работы. Для того, чтобы удерживать уровень вовлеченности сотрудников, работающих в удаленном режиме, необходимы осознанные усилия.

Широкая география сотрудников. Remote, или удаленный формат работы, теперь не является привилегией только IT-специалистов. Раньше мы наблюдали внутреннюю релокацию с целью трудоустройства в крупных городах, где обычно больше всего работы. Теперь, чтобы получить работу, например, в столичной компании, не нужно переезжать в Киев. Глобальная тенденция рынка труда – широкая география рекрутинга в условиях удаленной работы. Сотрудники могут работать из любой точки мира, если компания не требует постоянного нахождения оффлайн в офисе. Это, с одной стороны, дает компаниям больше простора для выбора талантливых сотрудников. С другой стороны, у соискателей, претендующих на рабочее место в ведущих компаниях, увеличилась конкуренция.

Изменение ценностей. Баланс жизнь/работа выходит на еще более высокую позицию в приоритетах работников. Получив возможность работать в удобном формате, в удобное время и в удобном месте, сотрудники стали еще больше ценить собственный психологический и физический комфорт.

Well-being программы. Пребывание в постоянном психологическом напряжении и стрессе из-за эпидемии коронавируса увеличило количество случаев эмоционального выгорания. Одним из основных трендов 2021 года было массовое внедрение и развитие программ заботы о психическом здоровье в украинских компаниях.

Дальнейшая диджитализация. Диджитализация в украинских компаниях происходит в течение определенного периода и не является новым трендом. Но переход на новые форматы работы в условиях коронакризиса ускорил цифровую трансформацию проектов обучения, коммуникаций и управления персоналом. Корпоративные чат-боты, социальные сети, игровые приложения для обучения и коммуникации внутри компании становятся все более распространенными в компаниях разных сфер. Внедрение цифровых технологий в HR-процессы решает ряд задач. А именно:

избавляет от рутины HR-специалистов;

предоставляет возможность для удобного и оперативного сбора данных для people-аналитики;

улучшает коммуникацию между работниками и между сотрудником и компанией;

меняет подходы к корпоративному обучению;

положительно влияет на восприятие HR-бренда и повышает лояльность сотрудников.

Работа компаний по улучшению опыта сотрудника и кандидата. Одним из главных трендов HR-сферы и в целом рынка труда 2021 года стало усиление действий и мер по улучшению опыта сотрудника и кандидата. Если раньше компании большое внимание уделяли формированию и поддержанию клиентского опыта (customer experience – CX), то сегодня более приоритетным стал продуктивный и позитивный контакт между компанией и работником.

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