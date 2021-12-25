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Экс-главу Украгролизинга будут судить по делу о злоупотреблениях на 4,9 миллиона

Экс-главу Украгролизинга будут судить по делу о злоупотреблениях на 4,9 миллиона

В суд направлено дело о злоупотреблениях бывшего председателя правления НАК “Украгролизинг” и его сообщника, руководителя частного юридического лица, на 4,9 млн грн.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Телеграм.

Прокуроры САП по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро направили в суд обвинительный акт по делу о злоупотреблениях бывшего председателя правления НАК “Украгролизинг” и руководителя частного юридического лица.

В 2013 году чиновник ГПАО “НАК “Украгролизинг” по договоренности с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа, на основании которого часть из перечисленных для якобы подготовки производства сельскохозяйственной техники средств в размере 4,9 млн грн так и не вернулась в Украгролизинг, а была использована в интересах подконтрольных председателю правления компании и его близким родственникам юридических лиц.

15 июня 2021 года указанные лица были уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

6 августа стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

По данным СМИ, речь идет об экс-руководителе Украгролизинга Николае Шпаке.

По материалам Укринформ
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