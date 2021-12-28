0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

В каком случае декларант обязан прилагать к одноразовой добровольной декларации документы

В каком случае декларант обязан прилагать к одноразовой добровольной декларации документы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у ГНС, в каком случае декларант обязан прилагать к одноразовой (специальной) добровольной декларации документы или надлежащим образом заверенные их копии, подтверждающие стоимость объектов декларирования.

Декларант обязан приложить копии документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования, в случае местонахождения (регистрации) актива физического лица за пределами Украины и/или в случае декларирования валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине, и прав денежного требования, определенных п. п. «а» п. 4 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

В случае местонахождения (регистрации) других активов физического лица в Украине декларант может приложить копии документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования.

Объектами одноразового (специального) добровольного декларирования могут быть активы физического лица, принадлежащие декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей частичной или на праве общей совместной собственности) и находящиеся (зарегистрированные, находящиеся в обращении, состоят на учете и т.д.) на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации,

  • в том числе валютные ценности (банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах,
  • национальная валюта (гривна) и иностранная валюта, кроме средств в наличной форме, и права денежного требования (в том числе депозит (вклад),
  • средства, одолженные третьим лицам по договору займа, оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта к другому физическому лицу.

Декларация о доходах: что нужно знать налогоплательщику

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.