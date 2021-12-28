В каком случае декларант обязан прилагать к одноразовой добровольной декларации документы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у ГНС, в каком случае декларант обязан прилагать к одноразовой (специальной) добровольной декларации документы или надлежащим образом заверенные их копии, подтверждающие стоимость объектов декларирования.

Декларант обязан приложить копии документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования, в случае местонахождения (регистрации) актива физического лица за пределами Украины и/или в случае декларирования валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине, и прав денежного требования, определенных п. п. «а» п. 4 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

В случае местонахождения (регистрации) других активов физического лица в Украине декларант может приложить копии документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования.

Объектами одноразового (специального) добровольного декларирования могут быть активы физического лица, принадлежащие декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей частичной или на праве общей совместной собственности) и находящиеся (зарегистрированные, находящиеся в обращении, состоят на учете и т.д.) на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации,

в том числе валютные ценности (банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах,

национальная валюта (гривна) и иностранная валюта, кроме средств в наличной форме, и права денежного требования (в том числе депозит (вклад),

средства, одолженные третьим лицам по договору займа, оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта к другому физическому лицу.

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