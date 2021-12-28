Общий объем реализованной крупными налогоплательщиками продукции составил 4,5 трлн гривен

По итогам 10 месяцев 2021 года общий объем реализованной продукции (услуг) крупными налогоплательщиками составил около 50% от общего объема реализованной продукции предприятиями Украины.

Свою деятельность крупные налогоплательщики вели в таких отраслях экономики:

добывающая промышленность и разработка карьеров – 89%;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 73%;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 70%;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 53%;

перерабатывающая промышленность – 52%;

оптовая и розничная торговля – 46%.

Общий объем продукции (услуг), который был реализован крупными налогоплательщиками по всем секторам экономики, за 10 месяцев 2021 года составил 4 524 млрд гривен.

Объем реализации продукции и услуг был задекларирован плательщиками в Центральном межрегиональном управлении:

(г. Киев) – 2 473 млрд грн,

в Восточном управлении (г. Днепр) – 1 092 млрд грн,

Западном (г. Львов) – 363 млрд грн,

Южном (г. Одесса) – 342 млрд грн,