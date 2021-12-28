Общий объем реализованной крупными налогоплательщиками продукции составил 4,5 трлн гривен

По итогам 10 месяцев 2021 года общий объем реализованной продукции (услуг) крупными налогоплательщиками составил около 50% от общего объема реализованной продукции предприятиями Украины.
Свою деятельность крупные налогоплательщики вели в таких отраслях экономики:
Общий объем продукции (услуг), который был реализован крупными налогоплательщиками по всем секторам экономики, за 10 месяцев 2021 года составил 4 524 млрд гривен.
Объем реализации продукции и услуг был задекларирован плательщиками в Центральном межрегиональном управлении:
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