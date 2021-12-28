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Общий объем реализованной крупными налогоплательщиками продукции составил 4,5 трлн гривен

Общий объем реализованной крупными налогоплательщиками продукции составил 4,5 трлн гривен

По итогам 10 месяцев 2021 года общий объем реализованной продукции (услуг) крупными налогоплательщиками составил около 50% от общего объема реализованной продукции предприятиями Украины.

Свою деятельность крупные налогоплательщики вели в таких отраслях экономики:

  • добывающая промышленность и разработка карьеров – 89%;
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 73%;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 70%;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 53%;
  • перерабатывающая промышленность – 52%;
  • оптовая и розничная торговля – 46%.

Общий объем продукции (услуг), который был реализован крупными налогоплательщиками по всем секторам экономики, за 10 месяцев 2021 года составил 4 524 млрд гривен.

Объем реализации продукции и услуг был задекларирован плательщиками в Центральном межрегиональном управлении:

  • (г. Киев) – 2 473 млрд грн,
  • в Восточном управлении (г. Днепр) – 1 092 млрд грн,
  • Западном (г. Львов) – 363 млрд грн,
  • Южном (г. Одесса) – 342 млрд грн,
  • Северном (г. Харьков) – 305 млрд гривен.
По материалам Finance.UA
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