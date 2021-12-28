Договор аренды жилья: обязательно ли нотариальное удостоверение

Аренда жилья – хлопотное дело. Во время оформления договора аренды жилья у сторон нередко возникает вопрос, нужно ли его нотариально удостоверять? Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал у Минюста подробности.
Согласно законодательству, по договору найма (аренды) жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать второй стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату.
Согласно ч. 1 статьи 811 Гражданского кодекса Украины, договор аренды жилья заключается в письменной форме.
В то же время, как указано в ч. 4 статьи 209 Гражданского кодекса, сделка по требованию одной из сторон может быть удостоверена нотариально. Такое действие будет дополнительной защитой для каждой из сторон в случае возникновения спора.
Договор найма жилья заключается на срок, установленный договором.
Если в договоре срок не указан, считается, что он заключен на 5 лет.
Бывают случаи, когда нотариальное удостоверение обязательно. Это касается договора аренды жилья с выкупом. Такая сделка предусматривает, что одна сторона – предприятие-арендодатель передает другой стороне – физическому лицу (лицу-арендатору) жилье за плату на долговременный (до 30 лет) срок, по истечении которого или досрочно, при условии полной уплаты арендных платежей, жилье переходит в собственность арендатора.
В договоре аренды жилья должны быть прописаны существенные условия, необходимые для такого рода договоров:
Конечно, желательно предусмотреть и другие условия, например, указать права и обязанности сторон, порядок расторжения договора. В противном случае к неурегулированным сторонами нюансам договора будут применяться общие положения Гражданского кодекса Украины.
Также стоит помнить, что арендная плата, полученная в результате сдачи жилья в аренду, является доходом физического лица и подлежит налогообложению.
Если договор аренды жилья нотариально удостоверяется, нотариус выступает налоговым агентом и в день нотариального заверения должен направить соответствующее уведомление в налоговую инспекцию по налоговому адресу плательщика налога (арендодателя).
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Печерский суд наложил арест на имущество ПорошенкоВчера, 14:55 - 1463 28
Электромобили зимой: насколько уменьшается запас хода в сильный мороз (исследование)Вчера, 23:35 - 872 5
Что такое «эффект латте», и чем он полезен в сбереженияхВчера, 14:02 - 3895 3
Какие зарплаты предлагают украинским заробитчанам в ПольшеВчера, 16:03 - 7408 3
Пригонять битые авто из США уже невыгодно: стоят на 30% дороже, чем новые11 ч. назад - 899 2
Украинки получат доплаты к пенсии: кому и сколько достанетсяВчера, 13:38 - 8925 2
Украинцев ждет новый налог: придется платить даже за подарки5 ч. назад - 7939 2
Какие зарплаты предлагают украинским заробитчанам в ПольшеВчера, 16:03 - 7408 3
Стало известно, какие профессии утратят актуальность уже через несколько летВчера, 21:10 - 7162 2
Что такое «эффект латте», и чем он полезен в сбереженияхВчера, 14:02 - 3895 3
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 704 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1695 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2485 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2444
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 3111 5