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Договор аренды жилья: обязательно ли нотариальное удостоверение

Договор аренды жилья: обязательно ли нотариальное удостоверение

Аренда жилья – хлопотное дело. Во время оформления договора аренды жилья у сторон нередко возникает вопрос, нужно ли его нотариально удостоверять? Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал у Минюста подробности.

Согласно законодательству, по договору найма (аренды) жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать второй стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату.

Согласно ч. 1 статьи 811 Гражданского кодекса Украины, договор аренды жилья заключается в письменной форме.

В то же время, как указано в ч. 4 статьи 209 Гражданского кодекса, сделка по требованию одной из сторон может быть удостоверена нотариально. Такое действие будет дополнительной защитой для каждой из сторон в случае возникновения спора.

Договор найма жилья заключается на срок, установленный договором.

Если в договоре срок не указан, считается, что он заключен на 5 лет.

Бывают случаи, когда нотариальное удостоверение обязательно. Это касается договора аренды жилья с выкупом. Такая сделка предусматривает, что одна сторона – предприятие-арендодатель передает другой стороне – физическому лицу (лицу-арендатору) жилье за плату на долговременный (до 30 лет) срок, по истечении которого или досрочно, при условии полной уплаты арендных платежей, жилье переходит в собственность арендатора.

В договоре аренды жилья должны быть прописаны существенные условия, необходимые для такого рода договоров:

  • предмет договора (дом или квартира с указанием конкретного адреса),
  • срок действия договора и оплата.

Конечно, желательно предусмотреть и другие условия, например, указать права и обязанности сторон, порядок расторжения договора. В противном случае к неурегулированным сторонами нюансам договора будут применяться общие положения Гражданского кодекса Украины.

Также стоит помнить, что арендная плата, полученная в результате сдачи жилья в аренду, является доходом физического лица и подлежит налогообложению.

Если договор аренды жилья нотариально удостоверяется, нотариус выступает налоговым агентом и в день нотариального заверения должен направить соответствующее уведомление в налоговую инспекцию по налоговому адресу плательщика налога (арендодателя).

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По материалам Finance.UA
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