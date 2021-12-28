Можно ли получить субсидию, имея долги по выплате алиментов — разъяснение Минюста

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, как влияет выплата алиментов на получение субсидии.
Ежегодно на жилищную субсидию рассчитывает немалое количество граждан. Однако, чтобы получить льготу, им нужно соответствовать критериям, которые определены в законодательстве, в частности – не иметь алиментной задолженности.
Такая оговорка предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины» от 14.08.2019 года № 807.
Согласно положениям этого нормативно-правового акта, субсидия не предоставляется, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеестся задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более 3 месяцев.
Исключения. Однако, эта норма имеет свое исключение и не касается лиц:
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