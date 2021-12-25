«Стартапы уже могут продумывать идеи»: в НБУ рассказали, когда в Украине заработает песочница финтех-проектов

В течение последних 5 лет слово финтех-песочница стало синонимом диджитализации страны и ее выхода на новый уровень отношений между клиентом и продуктом. И вот Национальный банк Украины готовится к запуску такой песочницы.

Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью Лидии Еременко, Head of Ukrainian Fintech Hub, полноценно Fintech-песочница заработает в августе 2022 года – когда вступит в силу закон «О платежных услугах».

«Мы думаем, что в августе-сентябре следующего года песочница при Нацбанке будет полноценно и нормально действующей. Стартапы уже могут продумывать идеи», — отметил замглавы НБУ, добавив, что такие проекты должны будут соответствовать определенным требованиям.

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Во-первых, проект не должен противоречить законодательству о защите конкуренции. Во-вторых, продукт или решение не могут нарушать то, что прямо запрещено законодательством.

«То есть это может быть что-то, что в законодательстве не прописано и дает возможность реализовать это решение. Например, краудфандинг. Это один из лежащих на поверхности вопросов. Краудфандинг не запрещен формально. Но он и не разрешен. Национальный банк к этому сейчас относится достаточно, мягко говоря, сдержанно. И мы понимаем, почему. Но, наверное, это один из кандидатов на песочницу», — объяснил Шабан.

Третий момент, по словам представителя Нацбанка, — должна быть сделана домашняя работа.

«То есть, не просто „вот у нас идея, мы тут запилили уже MVP (Minimum viable product — продукт с минимальным функционалом, который можно предоставить пользователям. Используется для тестирования идей в разработке программ с минимальными затратами ресурсов. — Ред.), вперед, побежали“. Мы хотим понимать, что в этом проекте или продукте предусмотрено выполнение — и это вообще даже не обсуждается — законодательства о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Обязательно должен быть показан комплекс мер по защите информации, кибербезопасности. Еще одно обязательное, неоспоримое условие — это прозрачность раскрытия информации о стоимости услуг для потребителя», — рассказал Шабан.

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Так как продукт тестируется в песочнице ограниченное время — до 12 месяцев — также должны быть прописаны планы, что будет происходить с этим решением после того, как тестирование в песочнице заканчивается.

«Срок истекает, и мы понимаем, что проект: а) состоялся или б) не состоялся. Мы ведь понимаем, что тестируем на настоящих, на живых клиентах, в бою. Под надзором Национального банка, но в бою», — подчеркнул Шабан.

По мнению заместителя главы НБУ, запуск песочницы даст серьезное ускорение цифровой трансформации финансового сектора Украины.

«Вот мы сейчас говорим, что в песочницу могут прийти финтех-стартапы, но на самом деле, в песочницу могут прийти три типа игроков.

Первые — это уже авторизованные Национальным банком участники платежного рынка. У них тоже могут появляться какие-то прорывные продукты.

Вторые — те, кто собирается получить авторизацию НБУ и прийти на платежный рынок.

Третьи — те, кто вообще не собирается получать лицензию. Есть и такие — поставщики смежных продуктов, которые будут работать в связке с авторизованными участниками. Тогда они в песочницу заходят вдвоем. Выгода для всех», — объяснил Алексей Шабан.

Справка Finance.ua:

первая в мире регуляторная песочница (Regulatory Sandbox) появилась относительно недавно — в 2015 году в Великобритании. С тех пор она стала популярнейшим форматом взаимодействия финансовых регуляторов с финтех-компаниями;