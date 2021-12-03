0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Какие ключевые изменения в системе BankID реализовали в 2021 году — ответ НБУ

Какие ключевые изменения в системе BankID реализовали в 2021 году — ответ НБУ

О ключевых изменениях в Системе BankID НБУ и что удалось реализовать в 2021 году рассказал Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в ходе мероприятия FinYear, который состоялся 17 декабря в Киеве.

Первое, на что обратил внимание представитель НБУ – все подключенные банки-идентификаторы успешно реализовали и используют технологию многофакторной аутентификации в Системе BankID НБУ.

«Это уменьшает риски того, что клиент, которого вы (финансовые компании. – Ред.) привлекли, используя услугу, может оказаться ненастоящим, мошенником», – отметил Поддерьогин.

Также всех абонентов системы перевели на договор присоединения, что позволяет упростить дальнейшее операционное взаимодействие между НБУ и участниками системы.

Кроме того, была утверждена расширенная спецификация взаимодействия, которая вступит в действие с 10.02.2022. Обновленная спецификация ужесточает требования к информационной безопасности и обмену данными.

«Главное, что удалось в этом году – достичь консенсуса между участниками системы. И сегодня все банки отдают данные на всех абонентов-поставщиков услуг без выборочных ограничений», – обратил внимание Поддерегин.

Он также сообщил, что с 1 февраля 2022 года будут введены тарифы на услуги Системы BankID НБУ. По словам Поддерегина, плата незначительная – 12 коп. за обработку успешного электронного подтверждения идентификации, также разово за подключение к системе 2500 грн., и ежемесячное сопровождение в размере 600 грн.

«Мы вводим плату, так как доходы от сервисов должны покрывать расходы на их создание и сопровождение», – объяснил он.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.