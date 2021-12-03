Какие ключевые изменения в системе BankID реализовали в 2021 году — ответ НБУ

О ключевых изменениях в Системе BankID НБУ и что удалось реализовать в 2021 году рассказал Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в ходе мероприятия FinYear, который состоялся 17 декабря в Киеве.
Первое, на что обратил внимание представитель НБУ – все подключенные банки-идентификаторы успешно реализовали и используют технологию многофакторной аутентификации в Системе BankID НБУ.
«Это уменьшает риски того, что клиент, которого вы (финансовые компании. – Ред.) привлекли, используя услугу, может оказаться ненастоящим, мошенником», – отметил Поддерьогин.
Также всех абонентов системы перевели на договор присоединения, что позволяет упростить дальнейшее операционное взаимодействие между НБУ и участниками системы.
Кроме того, была утверждена расширенная спецификация взаимодействия, которая вступит в действие с 10.02.2022. Обновленная спецификация ужесточает требования к информационной безопасности и обмену данными.
«Главное, что удалось в этом году – достичь консенсуса между участниками системы. И сегодня все банки отдают данные на всех абонентов-поставщиков услуг без выборочных ограничений», – обратил внимание Поддерегин.
Он также сообщил, что с 1 февраля 2022 года будут введены тарифы на услуги Системы BankID НБУ. По словам Поддерегина, плата незначительная – 12 коп. за обработку успешного электронного подтверждения идентификации, также разово за подключение к системе 2500 грн., и ежемесячное сопровождение в размере 600 грн.
«Мы вводим плату, так как доходы от сервисов должны покрывать расходы на их создание и сопровождение», – объяснил он.
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