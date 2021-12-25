Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО — Гетманцев

Предприниматели сферы торговли стали массово регистрировать регистраторы расчетных операций (РРО) в связи с обязательным их использованием с 1 января.

Об этом сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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“Только за вчера, 28.12, налоговая зарегистрировала 7718 РРО. Динамика с каждым днем растет”, – отметил он.

Напомним, что в конце 2020 года парламент отложил до 1 января 2022 года обязательное применение регистраторов расчетных операций для ФЛП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью НВ Бизнес отмечал, что использование РРО весьма распространено и большинство бизнесов уже к этому привыкли.

“Против детенизации выступают те, я считаю, непорядочные субъекты хозяйствования, которым не выгодно показывать природу происхождения товаров, которые они продают. Что за товар? Контрафактный, контрабандный? Если кто-то занимается так называемым «обналом» денег, средств для других сфер, тогда это также не выгодно. Поэтому сформирован так называемый информационный фон о том, что это убивает бизнес, это создано искусственно. Бизнес, который работает прозрачно, вовсе не имеет проблем с фискализацией”, – заявил он.