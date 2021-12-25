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Названы самые прибыльные и убыточные госпредприятия по итогам трех кварталов

Названы самые прибыльные и убыточные госпредприятия по итогам трех кварталов

По итогам трех кварталов 2021 года самым прибыльным государственным предприятием стал «Нафтогаз». При этом речь идет именно об отдельном юридическом лице, которое отчиталось о прибыли в размере 9,78 млрд грн. Тогда как группа компаний получила 4,37 млрд грн убытка.

Соответствующий анализ финансовых результатов 15 компаний, которые были избраны правительством для реформы корпоративного управления, провел «Марлин».

В целом 10 из 15 предприятий отчитались о прибыли:

  • «Нафтогаз» (юрлицо) — 9,78 млрд грн;
  • «Укргидроэнерго» — 9,14 млрд грн;
  • Оператор газотранспортной системы Украины — 5,8 млрд грн;
  • «Энергоатом» — 2,35 млрд грн;
  • Администрация морских портов — 1,44 млрд грн;
  • «Укроборонпром» — 797 млн грн;
  • Полиграфкомбинат «Украина» — 235,4 млн грн;
  • Аэропорт «Борисполь» — 189 млн грн;
  • «Укрпочта» — 131,5 млн грн;
  • Аграрный фонд — 1 млн грн.

В то же время одним из самых убыточных остается «Укрэнерго». В компании объясняют это специальными обязанностями перед «зеленой» энергетикой.

Также в антирейтинг попали компании: «Нафтогаз» (вместе с филиалами — 4,37 млрд грн убытка), «Укрзализныця» (461 млн грн), Государственная зерновая корпорация (328 млн грн), «Автомобильные дороги» (118 млн грн убытка).

Некоторые компании уже сообщили об изменении своих финансовых показателей по итогам 11 месяцев. В их числе «Укрзализныця» (227,3 млн грн чистой прибыли за январь-ноябрь), «Украэрорух» (183 млн грн прибыли в третьем квартале) и другие. Поэтому окончательные выводы о деятельности топ-15 компаний можно сделать уже по итогам всего года.

По материалам УБР
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