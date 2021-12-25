Названы самые прибыльные и убыточные госпредприятия по итогам трех кварталов

По итогам трех кварталов 2021 года самым прибыльным государственным предприятием стал «Нафтогаз». При этом речь идет именно об отдельном юридическом лице, которое отчиталось о прибыли в размере 9,78 млрд грн. Тогда как группа компаний получила 4,37 млрд грн убытка.
Соответствующий анализ финансовых результатов 15 компаний, которые были избраны правительством для реформы корпоративного управления, провел «Марлин».
В целом 10 из 15 предприятий отчитались о прибыли:
В то же время одним из самых убыточных остается «Укрэнерго». В компании объясняют это специальными обязанностями перед «зеленой» энергетикой.
Также в антирейтинг попали компании: «Нафтогаз» (вместе с филиалами — 4,37 млрд грн убытка), «Укрзализныця» (461 млн грн), Государственная зерновая корпорация (328 млн грн), «Автомобильные дороги» (118 млн грн убытка).
Некоторые компании уже сообщили об изменении своих финансовых показателей по итогам 11 месяцев. В их числе «Укрзализныця» (227,3 млн грн чистой прибыли за январь-ноябрь), «Украэрорух» (183 млн грн прибыли в третьем квартале) и другие. Поэтому окончательные выводы о деятельности топ-15 компаний можно сделать уже по итогам всего года.
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