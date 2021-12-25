Долги по зарплатам в Украине выросли почти на полтора миллиарда с начала года

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 декабря 2021 года уменьшилась на 1,6% по сравнению с ноябрем и составила 3,94 млрд грн. Это более чем на 1,3 млрд грн больше, чем было в начале 2021 года (2,61 млрд грн). Самые крупные долги сосредоточились в сфере промышленности – 76,1% от общей суммы задолженности, или 2,9 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
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Еще свыше 308 млн грн задолжали специалистам в области научной деятельности и 216 млн грн – в сфере транспорта и логистики. В региональном разрезе самые большие долги накопили предприятия Донецкой (24%), Харьковской (12,4%), Днепропетровской (12,3%) областей и Киева (13,3%).
При этом больше всего за месяц суммы долга выросли в Луганской (+34%) и Львовской (+16%) областях.
График: Госстат
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