0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривен

В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривен

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что зарплата украинцев за месяц увеличилась на 237 гривен.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны.

За последний год (по сравнению с ноябрем прошлого года) зарплата возросла на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) возросла на 8,0%.

Зарплата по регионам:

  • самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве – 21 144 грн;
  • самая низкая-в Херсонской области -11 314 грн.

Зарплата по сферам:

  • наибольшую зарплату получают в сфере “Информация и телекоммуникации” – 27 141 гривна, “Финансовая и страховая деятельность” – 23 419 гривен;
  • самую низкую – “временное размещение и организация питания” – 8 824 гривны.


График: Госстат

Справка Finance.ua:

  • по прогнозу Министерства экономики, средняя зарплата в 2022 году составит 15 778 грн, а в 2023-м увеличится до 17 425 грн;
  • по данным кадрового портала grc.ua зарплаты в 2021 году не претерпели негативных изменений, хотя и средняя заработная плата, указанная в вакансиях украинских компаний, возросла не намного;
  • половина опрошенных украинцев заявили, что в течение 2021 года их материальное положение изменилось в худшую сторону.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.