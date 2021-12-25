В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривен

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что зарплата украинцев за месяц увеличилась на 237 гривен.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны.

За последний год (по сравнению с ноябрем прошлого года) зарплата возросла на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) возросла на 8,0%.

Зарплата по регионам:

самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве – 21 144 грн;

самая низкая-в Херсонской области -11 314 грн.

Зарплата по сферам:

наибольшую зарплату получают в сфере “Информация и телекоммуникации” – 27 141 гривна, “Финансовая и страховая деятельность” – 23 419 гривен;

самую низкую – “временное размещение и организация питания” – 8 824 гривны.



График: Госстат

Справка Finance.ua:

по прогнозу Министерства экономики, средняя зарплата в 2022 году составит 15 778 грн, а в 2023-м увеличится до 17 425 грн;

по данным кадрового портала grc.ua зарплаты в 2021 году не претерпели негативных изменений, хотя и средняя заработная плата, указанная в вакансиях украинских компаний, возросла не намного;

половина опрошенных украинцев заявили, что в течение 2021 года их материальное положение изменилось в худшую сторону.

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