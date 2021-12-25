В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривен

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что зарплата украинцев за месяц увеличилась на 237 гривен.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны.
За последний год (по сравнению с ноябрем прошлого года) зарплата возросла на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) возросла на 8,0%.
Зарплата по регионам:
Зарплата по сферам:
График: Госстат
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