Китай закупил больше половины всей пшеницы мира

Правительство КНР увеличило импорт зерновых на 22% в этом году и на 360% за последние 10 лет. В результате рекордных закупок зерновых культур, в государственном резерве Китая оказалось больше зерна, чем во всех остальных стран мира вместе взятых.
Об этом сообщает издание Фокус со ссылкой на Nikkei Asia.
Как сообщил начальник отдела запасов зерна в Национальном управлении продовольствия и стратегических резервов Цинь Юйюнь, Китай поддерживает свои запасы продовольствия на «исторически высоком уровне».
Эта информация подтверждается данными Минсельхоза США, которые говорят о том, что в китайских хранилищах собрано 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов.
При этом отмечается, что никакой острой потребности и дефицита с продуктами у страны нет. Наращивание объемов импорта связано с застоем внутреннего производства по причине низкой урожайности из-за плохой экологической ситуации.
В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 млрд долларов, увеличив импорт на 22% за год и на 360% за последние 10 лет.
Такие действия Пекина могут привести к резкому скачку цен на продукты питания во всем мире. По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН), индекс цен продуктов питания достиг рекордных значений за последние 10 лет. В частности зерно подорожало на 23,2% за год, растительные масла — на 53%, молочная продукция — на 19,1%, мясо — на 17,6%, сахар — почти на 40%.
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