0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

В КНР запустили серийное производство миниатюрного кабриолета (фото)

В КНР запустили серийное производство миниатюрного кабриолета (фото)

Китайский кабриолет «для молодежи» Mini EV прошел сертификацию в MIIT и выйдет на рынок КНР в 2022 году. Этот уникальный автомобиль основан на новой модификации хэтчбека, поэтому развивает не 20, а 30 кВт (41 л. с.). Максимальная скорость — 100 км/ч. Ожидаемый запас хода с литиево-железофосфатной батареей емкостью 26,7 кВт•ч — около 300 км (NEDC).

Уточняется, что сзади автомобиля спрятан мягкий верх, который следует раскладывать вручную. Цены кабриолета наверняка будут выше нынешних 28 800−48 600 юаней.

Также отмечается, что спрос на Mini EV растет. За ноябрь продано 45 576 единиц (+22,1%), из-за чего сити-кар занял второе место в рейтинге самых популярных в Китае моделей местного производства (на первом — седан Nissan Sylphy). К сожалению, бестселлер Вулинга прирастает в размерах, теряет уникальность, конкурентные преимущества и вот-вот сольется с массой себе подобных, как это произошло с продукцией брендов Smart и MINI.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.