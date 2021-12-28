В КНР запустили серийное производство миниатюрного кабриолета (фото)

Китайский кабриолет «для молодежи» Mini EV прошел сертификацию в MIIT и выйдет на рынок КНР в 2022 году. Этот уникальный автомобиль основан на новой модификации хэтчбека, поэтому развивает не 20, а 30 кВт (41 л. с.). Максимальная скорость — 100 км/ч. Ожидаемый запас хода с литиево-железофосфатной батареей емкостью 26,7 кВт•ч — около 300 км (NEDC).

Уточняется, что сзади автомобиля спрятан мягкий верх, который следует раскладывать вручную. Цены кабриолета наверняка будут выше нынешних 28 800−48 600 юаней.

Также отмечается, что спрос на Mini EV растет. За ноябрь продано 45 576 единиц (+22,1%), из-за чего сити-кар занял второе место в рейтинге самых популярных в Китае моделей местного производства (на первом — седан Nissan Sylphy). К сожалению, бестселлер Вулинга прирастает в размерах, теряет уникальность, конкурентные преимущества и вот-вот сольется с массой себе подобных, как это произошло с продукцией брендов Smart и MINI.