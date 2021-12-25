0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

Аэропорт «Борисполь» сдал в аренду часть терминала: $680 за «квадрат»

Аэропорт «Борисполь» сдал в аренду часть терминала: $680 за «квадрат»

Во вторник, 28 декабря, состоялся онлайн-аукцион по аренде части нежилого помещения площадью 63 м² на первом этаже пассажирского терминала D Международного аэропорта «Борисполь», по результатам которого госбюджет будет получать 1,16 млн грн ежемесячно.

Об этом информирует Фонд госимущества.

Таким образом, арендодатель будет платить $680 за квадратный метр помещения в аэропорту.

«На прозрачном аукционе победу одержало ООО «Ларком Трейд», которое повысило стоимость аренды со стартовой 32 410 грн до 1 млн 159 тыс. 999 грн в месяц. Компания ведет свою деятельность в сфере торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Таким образом, актив, оставаясь в собственности государства, будет приносить высокую и стабильную прибыль от аренды», – объясняет Фонд госимущества.

В соответствии с Порядком передачи в аренду государственного и коммунального имущества, у победителя торгов есть три рабочих дня на подписание протокола и 20 рабочих дней для заключения договора аренды со дня, следующего за днем формирования протокола о результатах аукциона.

Договор аренды с победителем аукциона будет заключен в случае уплаты им в течение указанного срока следующих платежей: аванс в размере арендной платы за два месяца (включая НДС); обеспечительного депозита в размере арендной платы за два месяца (без НДС). В сумме это более 5,1 млн грн.

Если победитель не проведет эти платежи, то право аренды на помещение перейдет к другому участнику торгов со следующим по величине ценовым предложением, а уплаченные им гарантийный и регистрационный взносы в размере 91,4 тыс. грн не возвращаются такому победителю и перечисляются в госбюджет.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.