Аэропорт «Борисполь» сдал в аренду часть терминала: $680 за «квадрат»

Во вторник, 28 декабря, состоялся онлайн-аукцион по аренде части нежилого помещения площадью 63 м² на первом этаже пассажирского терминала D Международного аэропорта «Борисполь», по результатам которого госбюджет будет получать 1,16 млн грн ежемесячно.
Об этом информирует Фонд госимущества.
Таким образом, арендодатель будет платить $680 за квадратный метр помещения в аэропорту.
«На прозрачном аукционе победу одержало ООО «Ларком Трейд», которое повысило стоимость аренды со стартовой 32 410 грн до 1 млн 159 тыс. 999 грн в месяц. Компания ведет свою деятельность в сфере торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Таким образом, актив, оставаясь в собственности государства, будет приносить высокую и стабильную прибыль от аренды», – объясняет Фонд госимущества.
В соответствии с Порядком передачи в аренду государственного и коммунального имущества, у победителя торгов есть три рабочих дня на подписание протокола и 20 рабочих дней для заключения договора аренды со дня, следующего за днем формирования протокола о результатах аукциона.
Договор аренды с победителем аукциона будет заключен в случае уплаты им в течение указанного срока следующих платежей: аванс в размере арендной платы за два месяца (включая НДС); обеспечительного депозита в размере арендной платы за два месяца (без НДС). В сумме это более 5,1 млн грн.
Если победитель не проведет эти платежи, то право аренды на помещение перейдет к другому участнику торгов со следующим по величине ценовым предложением, а уплаченные им гарантийный и регистрационный взносы в размере 91,4 тыс. грн не возвращаются такому победителю и перечисляются в госбюджет.
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