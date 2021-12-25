Аэропорт «Борисполь» сдал в аренду часть терминала: $680 за «квадрат»

Во вторник, 28 декабря, состоялся онлайн-аукцион по аренде части нежилого помещения площадью 63 м² на первом этаже пассажирского терминала D Международного аэропорта «Борисполь», по результатам которого госбюджет будет получать 1,16 млн грн ежемесячно.

Об этом информирует Фонд госимущества.

Таким образом, арендодатель будет платить $680 за квадратный метр помещения в аэропорту.

«На прозрачном аукционе победу одержало ООО «Ларком Трейд», которое повысило стоимость аренды со стартовой 32 410 грн до 1 млн 159 тыс. 999 грн в месяц. Компания ведет свою деятельность в сфере торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Таким образом, актив, оставаясь в собственности государства, будет приносить высокую и стабильную прибыль от аренды», – объясняет Фонд госимущества.

В соответствии с Порядком передачи в аренду государственного и коммунального имущества, у победителя торгов есть три рабочих дня на подписание протокола и 20 рабочих дней для заключения договора аренды со дня, следующего за днем формирования протокола о результатах аукциона.

Договор аренды с победителем аукциона будет заключен в случае уплаты им в течение указанного срока следующих платежей: аванс в размере арендной платы за два месяца (включая НДС); обеспечительного депозита в размере арендной платы за два месяца (без НДС). В сумме это более 5,1 млн грн.

Если победитель не проведет эти платежи, то право аренды на помещение перейдет к другому участнику торгов со следующим по величине ценовым предложением, а уплаченные им гарантийный и регистрационный взносы в размере 91,4 тыс. грн не возвращаются такому победителю и перечисляются в госбюджет.