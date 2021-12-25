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В Чехии провели первую в стране поездку беспилотного поезда

В Чехии провели первую в стране поездку беспилотного поезда

Компания AZD Praha, чешский изготовитель средств автоматики, телемеханики и телекоммуникационной техники для рельсового и автодорожного транспорта, провела первую в Чехии демонстрационную поездку беспилотного поезда.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Железные дороги мира.

Одновагонный дизель-поезд под надзором машиниста, но без его участия в управлении, прошел по участку Чижковице – Мост линии Svestkove draha.

В ходе испытаний поезд автоматически, без вмешательства локомотивной бригады, остановился перед макетом заглохшего на переезде автомобиля.

Разрабатываемая AZD Praha технология предусматривает передачу на локомотив элементов плана и профиля участков движения поезда, использование бортовых и напольных устройств европейской системы управления движением поездов ETCS, а также средств микропроцессорной централизации типа ESA 44.

Бортовая система управления получает персонализированный энергооптимальный график движения, составленный с учетом расписания и конкретной поездной ситуации.

Для мониторинга окружающей обстановки, обнаружения препятствий и их идентификации используются лидары, оптические системы, а также средства спутникового позиционирования, цифровые карты маршрута и искусственный интеллект.

В настоящее время законодательство Чехии не допускает эксплуатацию автономного подвижного состава, однако не исключены изменения правового поля в течение 2-3 лет.

В 2022 году AZD Praha планирует распространить испытания системы автоведения на модернизируемую линию Копидлно – Дольни-Боусов, на которой в настоящее время отсутствует регулярное пассажирское сообщение, благодаря чему имеется возможность вести активные работы по развитию, верификации и испытаниям технологий автономного управления поездом.

По материалам Центр транспортных стратегий
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