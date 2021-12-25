Попытка номер три: Motorola подтвердила выпуск новых смартфонов-раскладушек

Компания Motorola, которая в 2019 году решила возродить культовую раскладушку Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, подтвердила, что работает над выпуском третьего поколения Razr.
Об этом сообщает Дело со ссылкой на издание The Verge.
Генеральный менеджер Lenovo Mobile Business Group в Китае Чен Цзинь (Lenovo отвечает за бизнес Motorola) отметил, что компания не афишировала работу над новым дополнением к своей линейке складных телефонов.
Предварительно известно, что у телефона будет лучший процессор, лучший интерфейс и улучшенный внешний вид. Однако компания еще не опубликовала дизайн нового смартфона.
Сначала новую модель планируют выпустить в Китае. Дальнейшие планы на новые смартфоны-раскладушки компания пока не сообщает.
В свою очередь эксперты рынка считают, что на этом раннем этапе трудно сказать, насколько устройство третьего поколения будет отличаться от предыдущего – Razr второго поколения был скорее техническим новшеством, добавившим 5G, чем заметным улучшением по сравнению с оригинальным складным смартфоном Razr, анонсированным в 2019 году.
Напомним, в 2019 г. Motorola возродила легендарный телефон RAZR в виде складывающегося смартфона на Android.
Позже технологический гигант Samsung составил сильную конкуренцию Motorola, выпустив телефон-раскладушку Z Fold 2 с поддержкой 5G.
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