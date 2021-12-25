Укрпочта планирует завершить установку новой системы обслуживания клиентов до конца 2022 года

В 2022 году государственная Укрпочта планирует завершить установку новой фронт-офисной системы в своих стационарных отделениях вместо старого программного обеспечения 2006 года.

Ожидается, что благодаря реализации этого проекта клиенты оператора получат быстрое обслуживание, без квитанций, написанных от руки.

«Операторы и почтальоны (в городах и селах) будут работать на устройствах с ОС Android с поддержкой онлайн и оффлайн работы в системе. И что важно – работники почты даже в самом маленьком населенном пункте перейдут на электронный документооборот, не используя бумагу. Новая фронт-офисная система на 100% цифровизирует работу операторов и почтальонов», — отметили в компании.

Также в следующем году государственная компания планирует провести окончательное внедрение передвижных отделений в селах, компьютеризацию сельских отделений с населением 1,2 тыс. человек и развитие новой логистической сети.

«В 2021 году внедрено 772 передвижных отделения, а всего с начала проекта начало работать 1398 таких отделений. В следующем году передвижные отделения в полном объеме заработают в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Львовской и Винницкой областях», — отметили в Укрпочте.

Отмечается, что для оснащения передвижных и сельских отделений будут дополнительно закуплены ноутбуки и терминалы 3 в 1.

«Таким образом, произойдет 100%-ная цифровизация всех сел, где проживает менее 1,2 тыс. жителей, и изменится только формат обслуживания с сельского стационарного на передвижное отделение», — отметили в компании.