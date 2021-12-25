Укрпочта планирует завершить установку новой системы обслуживания клиентов до конца 2022 года

В 2022 году государственная Укрпочта планирует завершить установку новой фронт-офисной системы в своих стационарных отделениях вместо старого программного обеспечения 2006 года.
Ожидается, что благодаря реализации этого проекта клиенты оператора получат быстрое обслуживание, без квитанций, написанных от руки.
«Операторы и почтальоны (в городах и селах) будут работать на устройствах с ОС Android с поддержкой онлайн и оффлайн работы в системе. И что важно – работники почты даже в самом маленьком населенном пункте перейдут на электронный документооборот, не используя бумагу. Новая фронт-офисная система на 100% цифровизирует работу операторов и почтальонов», — отметили в компании.
Также в следующем году государственная компания планирует провести окончательное внедрение передвижных отделений в селах, компьютеризацию сельских отделений с населением 1,2 тыс. человек и развитие новой логистической сети.
«В 2021 году внедрено 772 передвижных отделения, а всего с начала проекта начало работать 1398 таких отделений. В следующем году передвижные отделения в полном объеме заработают в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Львовской и Винницкой областях», — отметили в Укрпочте.
Отмечается, что для оснащения передвижных и сельских отделений будут дополнительно закуплены ноутбуки и терминалы 3 в 1.
«Таким образом, произойдет 100%-ная цифровизация всех сел, где проживает менее 1,2 тыс. жителей, и изменится только формат обслуживания с сельского стационарного на передвижное отделение», — отметили в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обладатели двойного гражданства смогут участвовать в выборах: закон ЗеленскогоВчера, 19:34 - 1154 28
В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривенВчера, 17:39 - 829 7
В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщин5 ч. назад - 408 6
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартиры7 ч. назад - 1941 5
Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО — Гетманцев6 ч. назад - 1077 3
Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости10 ч. назад - 6719
Должна быть на руках у работника: стали известны новые правила ведения и хранения трудовых книжек5 ч. назад - 3110
Представлен совершенно новый Kia Carens 2022 в стиле Sportage и Soul за $20 00016 ч. назад - 2136
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартиры7 ч. назад - 1941 5
Топ-30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантовВчера, 21:36 - 1851
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Вчера, 15:10 - 457 1
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1737 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2016
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2606 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2720