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В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщин

В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщин

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» (№ 6482).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Один из авторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский сообщил в Фейсбуке, что законопроектом № 6482 предусмотрено, что женщины становятся на военный учет только добровольно.

«Внес в парламент законопроект № 6482 о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно. За исключением медиков», — написал он, добавив, что авторами законодательной инициативы стали 58 депутатов от «Слуги народа» и других фракций.

В то же время текст законопроекта и сопроводительные документы к нему на сайте парламента пока не обнародованы.

Отмечается, что законопроект передан на рассмотрение руководству ВР.

Напомним, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет как военнообязанных. Об этом говорится в приказе Министерства № 313, принятом 11 октября 2021 года, документ вступил в силу 17 декабря.

В перечне приводится 35 видов специальностей. Там есть все самые популярные сферы — от общепита до банковского дела, а еще: программисты, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, работники гостиниц, делопроизводители, рекламщики и т. д.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что в течение 2022 года Генеральный штаб ВСУ разработает ряд документов, которые сделают процесс воинского учета для женщин понятным, прозрачным и максимально удобным.

По ее словам, сейчас идет работа над тем, чтобы перевести в онлайн-формат и автоматизировать этот процесс — в части, в которой это будет технически возможно.

По материалам Укринформ
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