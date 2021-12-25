Зеленский передал гостиницу «Украина» Мининфраструктуры

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Министерству инфраструктуры гостиницы «Украина», расположенной в Киеве на улице Институтской.

Соответствующий документ 28 декабря обнародован Офисом президента Украины.

«Согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами о передаче государственного предприятия «Гостиница «Украина» (м. Киев, ул. Институтская, 4), находится в управлении Государственного управления делами, к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины», — говорится в тексте указа.

Тем же указом Зеленский поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами обеспечить передачу отеля в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В документе отмечается, что целью таких действий является упорядочение использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами.