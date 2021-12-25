Межбанк: что происходило с курсом доллара на рынке

Вторник на валютном рынке прошел под знаком предстоящего уже скоро закрытия года. Спешили все клиенты и уже после обеда объем торгов только по Bloomberg превысил $130 млн. Причем сессия прошла в два этапа.

На первом (до 14-14:30 часов) – прошла основная часть клиентских операций. Предложение почти все время превышало спрос. С утренних стартовых 27,23/27,25 гривен, что было на 1 копейку ниже закрытия прошлой пятницы – к 12 часам курс доллара просел до 27,205/27,225 и пошел бы ниже. Но Нацбанку это было не интересно и он вышел на торги с покупкой доллара по 27,16 гривен около 12:30. К обеду доллар просел до 27,19/27,21 гривен,а к 14 часам чуть подрос до 27,205/27,225. Так завершилась основная часть клиентских операций.

На втором этапе ( после 14:30 и уже до самого конца торгов вторника), сделок становилось все меньше. Кто хотел, уже закрыл свои операции. И очень быстро на межбанке остались только банки-спекулянты, которые поджидали “запоздавших жертв”. Но таких оказалось немного, активность быстро падала. В итоге, к 15 часам доллар котировался в пределах 27,215/27,235 гривен, а завершилась сессия вторника уровнем котировок по доллару 27,20/27,22.

Главные события 28 декабря на валютном рынке:

1). Доллар за день подешевел на 3 копейки – с 27,23/27,25 гривен до 27,20/27,22.

2). Нацбанк сегодня на торги выходил с интервенцией по покупке валюты и выкупал доллар по 27,16 гривен.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 27,2318 гривен, а официальный курс на 29 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2235 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,21 / 27,23

евро – 30,84 / 30,85

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1290 / 1,1291

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