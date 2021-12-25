Маркарова рассказала о деталях плана трансформации Украины на $277 млрд

Работа над реализацией плана трансформации Украины уже идет.
Об этом в интервью LB.ua заявила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.
В рамках визита в США и переговоров с Джозефом Байденом президент Владимир Зеленский презентовал план трансформации Украины на $277 млрд. Оксана Маркарова осветила три направления по его реализации.
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“Могу сказать, над какой частью плана работаю в Соединенных Штатах. Первый блок — безопасность и оборона. Это развитие именно тех оборонных возможностей Украины, о которых идет речь в соглашении с США, увеличение американской бюджетной помощи на эти цели”, — сказала посол.
По ее словам, второй блок — это военно-техническое сотрудничество с компаниями.
“Вместе с “Укроборонпромом” мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в Украину, усилить межгосударственное партнерство”, — отметила Маркарова.
“Третий — энергетический трек. Во время визита президента мы договорились с американцами о возобновлении энергетического диалога — мы должны его провести где-то в первом квартале 2022 года”, — заявила бывший министр финансов Украины.
“В рамках этого плана трансформации, если брать ту же энергетику, мы говорим с американской стороной о сотрудничестве фактически во всех подсекторах. К примеру, речь идет о развитии возможностей нашей ядерной энергетики — старте и применении технологий малых ядерных реакторов. Министерством энергетики и “Энергоатомом” ведется активная работа с рядом американских компаний – производителей этих реакторов. Второе направление касается чистой энергетики”, — подчеркнула Маркарова.
Во время встречи Зеленского с Байденом стороны договорились начать Стратегический энергетический и климатический диалог: он должен стать платформой для реализации общих целей по борьбе с климатическими изменениями и для защиты энергетической безопасности стран. США также будут помогать Украине в вопросе усиления инвестиционной привлекательности ее энергетического сектора.
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