Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Украине выделено 300 млн долларов

В понедельник, 27 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Его объем составляет около 770 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Президент подписал закон S. 1605, „о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год“, который санкционирует ассигнования на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подписанный Главой государства закон определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, которые касаются Вооруженных сил США.