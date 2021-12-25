0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителей

2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителей

В Парламенте Испании приняли закон, согласно которому на пляжах запрещается курить.

Ожидается, что таким образом популярные туристические локации удастся очистить от окурков.

Сообщается, что местные власти будут штрафовать нарушителей на 2000 евро. Такое правило касается и туристов, и местных жителей.

Кроме курения, на пляжах также запретили использовать одноразовые пакеты, но поощрить людей возвращать тару, например бутылки, обратно в магазины.

Новое законодательство предложили принять экоактивисты страны.

Премьер-министр страны Педро Санчес планирует до 2050 года сделать Испанию “углеродно-нейтральной страной”. Охрану окружающей среды он назвал ключевым элементом в работе своего правительства.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.