2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителей

В Парламенте Испании приняли закон, согласно которому на пляжах запрещается курить.

Ожидается, что таким образом популярные туристические локации удастся очистить от окурков.

Сообщается, что местные власти будут штрафовать нарушителей на 2000 евро. Такое правило касается и туристов, и местных жителей.

Кроме курения, на пляжах также запретили использовать одноразовые пакеты, но поощрить людей возвращать тару, например бутылки, обратно в магазины.

Новое законодательство предложили принять экоактивисты страны.

Премьер-министр страны Педро Санчес планирует до 2050 года сделать Испанию “углеродно-нейтральной страной”. Охрану окружающей среды он назвал ключевым элементом в работе своего правительства.