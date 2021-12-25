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НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $10 миллионов

НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $10 миллионов

Национальный банк на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 10 млн долл. США.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций, Национальный банк с 20 по 24 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 10 млн долл. Операций по продаже валюты за указанный период регулятор не совершал.

В целом с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке 3,685 млрд долл. продал – 1,271 млн долл.

Напомним, в 2020 году Национальный банк купил 4,929 млрд долл., продал – 3,891 млрд долл.

По материалам Укринформ
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