Дубай возглавил список самых популярных туристических направлений 2021 года

Дубай второй год подряд возглавил список самых популярных туристических направлений, на втором месте Канкун, на третьем – Стамбул. Париж в прошлом году был на четвертом месте, в этом году – на шестом.

Об этом свидетельствует отчет компании по обработке данных в туристическом секторе Forward Keys.

«На данный момент Дубай остается во главе списка. Это главное место для отдыха, а также известный центр путешествий и торговли. Наиболее заметны подъемы (туристической активности. – Ред.) в Майами с 18-го на 5-е место, Мадрида – с 16-го на 10-е. Мексиканский Канкун вошел в перечень впервые, так же как Каир (Египет), Пунта-Кана (Доминиканская Республика), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Мехико (Мексика), Пальма-де-Майорка (Испания), Франкфурт (ФРГ)», – сообщили в компании.

Топ-10 этого года выглядит так (с 1-го по 10-е место): Дубай (ОАЭ), Канкун (Мексика), Стамбул (Турция), Нью-Йорк (США), Майами (США), Париж (Франция), Доха (Катар), Лондон (Великобритания), Каир (Египет), Мадрид (Испания).



Таблица: Forward Keys

В прошлом году эта десятка выглядела так: Дубай (ОАЭ), Лондон (Великобритания), Бангкок (Таиланд), Париж (Франция), Нью-Йорк (США), Токио (Япония), Стамбул (Турция), Сеул (Южная Корея), Сингапур и Гонконг.