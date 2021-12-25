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Дубай возглавил список самых популярных туристических направлений 2021 года

Дубай возглавил список самых популярных туристических направлений 2021 года

Дубай второй год подряд возглавил список самых популярных туристических направлений, на втором месте Канкун, на третьем – Стамбул. Париж в прошлом году был на четвертом месте, в этом году – на шестом.

Об этом свидетельствует отчет компании по обработке данных в туристическом секторе Forward Keys.

«На данный момент Дубай остается во главе списка. Это главное место для отдыха, а также известный центр путешествий и торговли. Наиболее заметны подъемы (туристической активности. – Ред.) в Майами с 18-го на 5-е место, Мадрида – с 16-го на 10-е. Мексиканский Канкун вошел в перечень впервые, так же как Каир (Египет), Пунта-Кана (Доминиканская Республика), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Мехико (Мексика), Пальма-де-Майорка (Испания), Франкфурт (ФРГ)», – сообщили в компании.

Топ-10 этого года выглядит так (с 1-го по 10-е место): Дубай (ОАЭ), Канкун (Мексика), Стамбул (Турция), Нью-Йорк (США), Майами (США), Париж (Франция), Доха (Катар), Лондон (Великобритания), Каир (Египет), Мадрид (Испания).


Таблица: Forward Keys

В прошлом году эта десятка выглядела так: Дубай (ОАЭ), Лондон (Великобритания), Бангкок (Таиланд), Париж (Франция), Нью-Йорк (США), Токио (Япония), Стамбул (Турция), Сеул (Южная Корея), Сингапур и Гонконг.

По материалам Укринформ
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