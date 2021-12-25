По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (25,481 млн грн и 35,415 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (46 и 29), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,20−27,21 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активные заявки по доллару на сумму 60,896 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,2200 — 20 000
27,2100 — 50 000
27,2100 — 30 000
27,2000 — 35 000
27,2000 — 55 555
27,2000 — 55 555
27,2000 — 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,1700 — 30 000
27,1700 — 10 000
27,1700 — 30 000
27,1900 — 10 000
27,2000 — 30 000
27,2000 — 10 000
27,2000 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,2207 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,1756 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
 916; Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 3901 11
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валюте2 ч. назад - 847 4
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 6350 4
5 чиновников УЗ подозревают в завладении 12 миллионами на ремонте «Бориспольского экспресса»Около часа назад - 100 2
Оливье и селедка под шубой: во сколько обойдется новогодний стол-2022 (инфографика)4 ч. назад - 406 2
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 6350 4
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 3901 11
Каким будет курс доллара в январе: эксперт сказал, чего ждать в начале годаВчера, 18:07 - 2970 1
Очередность выплаты пенсий: кто и когда получает3 ч. назад - 2682
Как работает технология NFC и как токенизировать платежную карту5 ч. назад - 1323
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1483 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1952
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2494 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2614
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 706